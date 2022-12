Dall'olivo alla tavola, imparare a conoscere l'olio extravergine

Grosseto: Un corso di assaggio dell'olio extravergine d'oliva, per scoprirne i segreti e imparare a conoscerlo. Si rivolge agli appassionati, ai curiosi e agli addetti ai lavori ed è in programma dal 27 gennaio al 3 marzo, al bar enoteca Le Stiacciole, in via Scansanese Ponte 487.



Organizzato dall'Associazione italiana conoscere l'olio d'oliva (Aicoo), al termine delle lezioni rilascia un attestato di partecipazione.

Il corso si articola in 6 lezioni, che si terranno sempre di venerdì, alle 21, con il seguente programma:

27 gennaio - Teoria e tecnica della degustazione dell'olio

3 febbraio - Storia dell'olivo e dell'olio di qualità

10 febbraio - La pianta dell'olivo e i suoi frutti

17 febbraio - Trasformazione dell'oliva in olio

24 febbraio - Nutrizione, olio e salute

3 marzo - Uso dell'olio EVO in cucina, a crudo e il cottura





Per informazioni e prenotazioni, scrivere a siena@aicoo.it, oppure telefonare ai numeri 3394786463 (Sabrina Diligenti) o 3388677714 (Sergio Pinarello)