Dall’11 al 19 marzo a Torrita di Siena c’è il 66° Palio dei somari

Nuovo orario di apertura per le Taverne. Il drappo è realizzato dalla senese Monica Minucci

Torrita di Siena: E' tempo di bandiere, tamburi e di tutte quelle emozioni che solo il Palio dei Somari sa regalare. Dall’11 al 19 marzo 2023 si svolge la 66esima edizione della prima manifestazione nel calendario degli eventi primaverili in Toscana.







Come da tradizione le iniziative curate dall'Associazione Sagra San Giuseppe sono in programma durante l’intera settimana che precede la celebre corsa di somari prevista per domenica 19 marzo, data che quest’anno coincide proprio con San Giuseppe, a cui è dedicata la festa torritese.

“Il Palio dei Somari di Torrita di Siena ritrova finalmente la sua collocazione originale nel mese di marzo, introducendo in questa edizione l’apertura delle taverne anche durante il giorno, domenica 12 marzo – anticipa il presidente dell’Associazione Sagra San Giuseppe Yuri Cardini. Tale novità è stata inserita nel programma potendo contare sull’impegno delle Contrade e di tanti volontari che partecipano sempre con entusiasmo alle attività legate al Palio dei Somari, rendendo questa festa sempre la più sentita dalla comunità”.

La 66esima edizione del Palio dei Somari si inaugura ufficialmente il pomeriggio di sabato 11 marzo, con il quadro di rievocazione storica in cui, alle ore 17.30, in Piazza Matteotti vengono estratti gli abbinamenti delle Contrade per la prima fase di qualificazione della Corsa. Alle ore 19 si aprono le Taverne, i diversi banchetti allestiti dalle Contrade nel borgo torritese, il quale intanto si anima con le esibizioni in stile medievale de Lo Mago Abacuc, Fabius il Giullare, la compagnia Kronos Acrobatic Theater che propone il suggestivo spettacolo intitolato “Rito del Fuoko”. La notte si protrae in Piazza Matteotti con il DjSet di Massy Dj.

Domenica 12, dalle ore 9 i giardini adiacenti al centro storico per tutta la giornata diventano "Somarando", il parco di attività pensate soprattutto per permettere ai bambini di incontrare gli animali protagonisti della manifestazione, mentre tra le mura è possibile assistere alle esibizioni degli Arcieri della Civetta di Cortona e dei Falconieri del Valdarno, e sfidarsi nei divertenti giochi medievali allestiti dal collettivo Nobiltà e Contado. Alle 13 aprono le Taverne, novità introdotta proprio in questa edizione del Palio dei Somari per dare la possibilità ai visitatori di trattenersi a Torrita di Siena per un pranzo nelle Contrade prima di immergersi nel programma degli eventi pomeridiani. Alle 16 è prevista in Piazza Matteotti l’XI Festa dei Giovani Sbandieratori e Tamburini, a cui prendono parte le promesse del Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Torrita di Siena, dei Terzieri Porta Fiorentina e Cassero di Castiglion Fiorentino e dei Bandierai degli Uffizi. Alle 18.30 gli spettacoli itineranti del Paggio dei Clerici Vagantes accompagna l’inizio della seconda serata di Taverne, che continuano con l’intrattenimento di Fabius Il Giullare e gli artisti di Kronos Acrobatic Theater, questa volta impegnati in “Virtù Kavalleresche”.





Mercoledì 15 alle 21.30 al Teatro degli Oscuri otto squadre in rappresentanza delle Contrade si cimentano in "Chissà se in Contrada si sa", quiz di domande su curiosità e storia del Palio dei Somari; venerdì 17 è la data delle cene propiziatorie, nel corso delle quali in ogni Contrada si presenta ufficialmente il fantino.

Sabato 18, alle 21.30 in Piazza Matteotti arriva il momento di scoprire il drappo del 66° Palio dei Somari, dipinto da Monica Minucci, artista senese che si caratterizza per uno stile eclettico che applica a differenti tecniche e materiali. Quindi viene lasciato spazio alla gara a coppie tra gli Sbandieratori e i Tamburini delle Contrade e all'esibizione dei quartetti degli antichi Castelli.

Domenica 19 la giornata principale della manifestazione inizia con l'ingresso del corteo di ciascuna Contrada in piazza Matteotti e la Santa Messa che, per dei problemi strutturali ancora in fase di accertamento rinvenuti presso la Chiesa delle Sante Flora e Lucilla, viene celebrata invece nella Chiesa dei Santi Martino e Costanzo.

Le esibizioni degli Sbandieratori e dei Tamburini colorano Piazza Matteotti prima che il lungo corteo storico sfili per le vie del borgo, fino ad arrivare al Gioco del Pallone, dove è allestito il campo di gara. L’appuntamento è dato lì alle 15.30, quando, anticipata dall’ingresso del Corteo nel campo, si disputerà la corsa del 66° Palio dei Somari. In caso di pioggia il Palio è rimandato a domenica 26 marzo.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Torrita di Siena e della Regione Toscana.