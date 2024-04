Dal Polo Aldi al Polo Le Clarisse per celebrare Paride Pascucci

Grosseto: Una mostra diffusa. Un filo diretto tra Saturnia e Grosseto per celebrare uno degli artisti più importanti del secolo scorso per la Maremma e non solo. Sabato 20 aprile alle ore 17.30 al Polo Aldi di Saturnia (Manciano) e domenica 21 aprile alle ore 18 a Grosseto al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, sono in programma le inaugurazioni delle mostre dedicate a Paride Pascucci.



Nel settantesimo anniversario della morte dell’artista, nato nel 1866 e scomparso nel 1954, la mostra diffusa “Paride Pascucci. Volti e storie della Maremma” (Saturnia, Polo culturale Pietro Aldi; Grosseto, Polo culturale Le Clarisse; Manciano, Chiesa di San Leonardo) celebra l’altra massima gloria artistica maremmana, che segue nel tempo Pietro Aldi e al quale si associa per la totalizzante dedizione all’arte, per il percorso formativo e perfino per legami familiari.

Grazie a importanti prestiti da enti pubblici e da privati, la mostra di Saturnia delinea l'intero percorso dell'artista, e in particolare gli anni della sua formazione e dell'affermazione pubblica a livello nazionale. I dipinti, di dimensioni notevoli, tratteggiati con pennellate sicure e accostamenti cromatici sapienti, rivelano aspetti crudi, talvolta drammatici, della vita quotidiana nella Maremma a cavallo tra Ottocento e Novecento e propongono l'originale contributo ideativo di un artista della provincia italiana, ancora poco noto per una sua precisa scelta esistenziale, al più vasto e importante panorama del realismo e del naturalismo europei. L'emozione intensa che scaturisce dalle opere di Paride Pascucci rivela la sua profonda e sincera partecipazione ai ritmi e alle usanze della sua terra e della sua gente, vive ancora per noi attraverso il suo sguardo impegnato a scoprire la poesia, la bellezza e persino l'eroismo nella faticosa povertà. Al Polo Aldi la mostra sarà aperta fino al 3 novembre (per gli orari www.poloaldi.it), ingresso gratuito. Per informazioni: 0564 601259 o info@poloaldi.it.

Al Polo Le Clarisse la mostra “Paride Pascucci. Volti e storie della Maremma nelle collezioni grossetane”, presenta circa trenta opere che mettono insieme i dipinti delle collezioni pubbliche (amministrazione comunale e provinciale di Grosseto) con quelli prestati, e in molti casi inediti, da alcuni collezionisti della città di Grosseto. In occasione dell'inaugurazione sarà inaugurata la nuova biblioteca d'arte di Clarisse intitolata proprio a Pascucci, che custodisce sette opere del pittore mancianese e presenta un grande monitor touch screen funzionale a navigare virtualmente dentro le opere esposte. L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 12 maggio, dal giovedì alla domenica (giovedì e venerdì ore 10-13 e 17-20; sabato e domenica ore 10-13 e 16-19). Il biglietto costa 2 euro: sono previste anche delle visite guidate. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0564/488066 (dal giovedì alla domenica, ore 10-13 e 17-19) o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.