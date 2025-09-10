Dal Fosso al mare: acque contaminate minacciano Marina di Grosseto

Grosseto al Centro denuncia la piena di reflui dal Fosso Beveraggio e chiede ad Arpat e Comune interventi immediati per tutelare salute pubblica e balneazione.

Grosseto: L’associazione Grosseto al Centro lancia un nuovo allarme ambientale: questa mattina dal fosso Beveraggio si è verificata una piena di acque miste, composte da piovane e reflui neri, comprese le acque di scarico dei gabinetti. La fuoriuscita è avvenuta dalla bocca a stramazzo situata sotto la rotatoria tra via Uranio e via Cavalcanti.

Nel giro di poche ore, queste acque contaminate raggiungeranno la foce del Canale San Rocco, riversandosi direttamente nel porto di Marina di Grosseto e mettendo così a rischio la salute pubblica e la balneazione.

Precedenti e rischi per la salute

Non si tratta di un episodio isolato: già lo scorso 13 luglio si era verificata una situazione analoga. Allora, le analisi dell’Arpat furono avviate soltanto due giorni dopo, il 15 luglio, e portarono all’ordinanza sindacale di divieto di balneazione emessa il 17 luglio, ben quattro giorni dopo l’evento. In quel lasso di tempo, cittadini e turisti hanno continuato a fare il bagno ignari del rischio.

L’appello di Grosseto al Centro

L’associazione chiede ad Arpat e al Comune di Grosseto di attivarsi immediatamente per proteggere la salute dei cittadini:

servono controlli tempestivi;

occorrono provvedimenti immediati in caso di inquinamento;

è indispensabile garantire informazioni chiare e rapide alla popolazione.

«Non possiamo permettere che i cittadini corrano rischi inconsapevoli – ribadiamo con forza: Arpat e Comune intervengano subito», dichiara Grosseto al Centro.



