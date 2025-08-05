Dal 7 al 10 agosto arriva il “Memorial Scarpelli”, torneo di baseball under 15

Grosseto: Tutto pronto per il “Memorial Scarpelli”, il torneo under 15 targato Big Mat Bsc Grosseto. Allo stadio Simone Scarpelli, dal 7 al 10 agosto, saranno ben sette le squadre che scenderanno sul diamante grossetano per contendersi il titolo. “Siamo felici – commenta il presidente Antonio Pugliese – di ospitare la nuova edizione del memorial. Tantissimi giovani, compresi i neocampioni regionali di Lino Luciani, garantiranno un grande spettacolo all’insegna del baseball e dello sport in generale. Ovviamente invitiamo tutti i tifosi, le famiglie e gli appassionati a seguire da vicino la competizione, vivendo un momento estremamente piacevole sugli spalti del nostro stadio”.

La presentazione del torneo sarà fatta mercoledì 7 agosto, alle ore 19, allo stadio Simone Scarpelli di Grosseto, dove dopo un breve saluto del presidente saranno presentate le squadre partecipanti. Oltre al Big Mat Bsc Grosseto under 15, saranno presenti anche Sala Baganza, Drk Capannori, Tigri Alghero, The black eagles Nettuno, Rangers Redipuglia e Junior Rimini.

Il calendario

Il torneo prenderà il via ufficialmente giovedì 7 agosto con la gara Bsc Grosseto-Sala Baganza, alle ore 9; alle 11 ci sarà Black eagles Nettuno-Junior Rimini, mentre alle 13 Bsc Grosseto-Redipuglia; alle 15 sarà la volta di Junior Rimini-Drk Capannori, alle 17 Sala Baganza-Black eagles Nettuno e, infine, alle 19 Drk Capannori-Tigri Alghero. Venerdì 8 agosto, alle ore 8, scenderanno in campo Redipuglia-Tigri Alghero; alle 10, Bsc Grosseto-Black eagles Nettuno; alle 12, Sala Baganza-Redipuglia; alle 14.15, Black eagles Nettuno-Drk Capannori; alle 16.15, Tigri Alghero-Sala Baganza e, infine, alle 18.15, Junior Rimini-Bsc Grosseto.

Sabato 9 agosto si partirà con Redipuglia-Black eagles Nettuno, alle 8; alle 10, Tigri Alghero-Junior Rimini; alle 12, Drk Capannori-Bsc Grosseto; alle 14.15, Redipuglia-Junior Rimini; alle 16.15, Sala Baganza-Drk Capannori e, infine, alle 18.15, Tigri Alghero-Bsc Grosseto. Domenica 10 agosto, dopo Black eagles Nettuno-Tigri Alghero alle 8, Junior Rimini-Sala Baganza alle 10 e Drk Capannori-Redipuglia alle 12, alle 14.15 ci sarà la finale per il terzo e quarto posto, mentre la finalissima si giocherà alle 16.15.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.bscgrosseto.it, la pagina Facebook o il profilo Instagram della società biancorossa.