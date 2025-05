Dal 30 giugno al 10 luglio “Tutti al mare” con i campi estivi del Comune di Magliano

Giochi di gruppo, trekking nel Parco della Maremma, attività di canoa, gite al mare e al parco acquatico Acqua Village di Follonica. Ecco il programma delle attività per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni

Magliano in Toscana: Cominceranno lunedì 30 giugno e si concluderanno giovedì 10 luglio le attività estive “Tutti al mare” promosse dal Comune di Magliano in Toscana, in collaborazione con la Uisp, per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Dieci giorni di attività in cui i bambini partecipanti faranno sport in spiaggia, giochi di gruppo, percorsi trekking e molto altro ancora. I genitori interessati potranno avere maggiori informazioni martedì 17 giugno, alle ore 17.30, quando nella sala consiliare del Comune di Magliano, in via Oberdan, sarà illustrato il programma in una riunione pubblica e saranno illustrate le modalità di iscrizione.

Quattro, in ogni caso, gli educatori che accompagneranno i bambini in questi dieci giorni. Lunedì 30 giugno, mercoledì 2 luglio e venerdì 4 luglio i ragazzi andranno al Campeggio Hawaii, vicino ad Albinia, per fare attività sportiva e giochi in spiaggia. Martedì primo luglio, invece, trekking nel Parco della Maremma e giochi di gruppo in un luogo ombreggiato a Maria di Alberese. Giovedì 3 luglio visita all’Acqua Village di Follonica, mentre lunedì 7 luglio, mercoledì 9 e venerdì 11 luglio ancora Camping Hawaii. Martedì 8 luglio il campo estivo farà tappa all’Osa, per attività di canoa e sup con gli istruttori di Terramare. Nel pomeriggio attività di orienteering e giochi di gruppo. Giovedì 10 luglio, infine, il gruppo farà tappa al Parco avventura Le Marze.

Il Comune è al lavoro per definire anche il programma delle attività per i bambini dai 3 ai 6 anni, che partiranno lunedì 7 luglio, e che nei prossimi giorni sarà reso noto. Per informazioni o per scaricare il programma completo è possibile visitare il sito del Comune di Magliano in Toscana all’indirizzo www.comune.magliano-in-toscana.gr.it.