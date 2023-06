Attualità Dal 26 giugno scatta il click day per gli incentivi per il rinnovo del parco veicoli 17 giugno 2023

Confartigianato Imprese Grosseto offre la propria assistenza nell'invio delle domande

Grosseto: Confartigianato Trasporti informa che sul sito MIT è stato pubblicato il decreto direttoriale attuativo degli incentivi (a valere sulle risorse dell’anno 2022) per gli investimenti delle imprese di autotrasporto nel rinnovo del parco veicoli. Scatterà alle ore 10:00 di lunedì 26 giugno il click-day per la presentazione delle domande relative agli incentivi, che sono stati previsti dal DM 97/2023 che stanzia 25 milioni di euro per incentivare l’acquisto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati eseguiti a partire dal 24 maggio 2023. È previsto un solo periodo di incentivazione che si concluderà alle ore 16:00 dell’11 agosto 2023. Si ricorda che possono inoltrare domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo degli autotrasportatori. Il soggetto gestore RAM, pubblicherà l’elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificata successivamente e verrà pubblicato entro la data dell’11 settembre 2023. Per assistenza contattare: Gianluigi Ferrara al +39 333 8418381 - gianluigi.ferrara@artigianigr.it. Seguici





