Dal 15 febbraio modifiche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti

Tarquinia: Dal 15 febbraio il Comune di Tarquinia introduce importanti modifiche al sistema di raccolta e conferimento dei rifiuti, con l'obiettivo di migliorare il servizio e promuovere la sostenibilità. Le principali novità riguardano il calendario unico, l’incremento dei giorni per il conferimento della frazione organica e i nuovi orari delle mini isole ecologiche; l’introduzione di un solo calendario per Ho.Re.Ca., stabilimenti e campeggi con stagionalità differenziata (estate/inverno); e l’intensificazione della raccolta della frazione organica per il porta a porta. “Con queste variazioni vogliamo rendere la raccolta dei rifiuti più efficiente e ridurre al minimo le criticità del sistema che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione – dichiara il sindaco Francesco Sposetti -. Crediamo che le misure prese porteranno a un sensibile miglioramento della qualità del servizio offerto ai cittadini” "Il calendario unico per Ho.Re.Ca., stabilimenti e campeggi con stagionalità differenziata; il passaggio da 2 a 4 giorni per il conferimento della frazione organica e la rotazione delle bocchette delle mini isole ecologiche; la raccolta porta a porta dell’organico più frequente; sono alcune delle novità che introduciamo per rispondere alle esigenze della nostra comunità – afferma l’assessore all’ambiente Sandro Celli -. In questi mesi abbiamo infatti svolto, in collaborazione con la ditta vincitrice dell’appalto, un confronto serrato e costruttivo per trovare le migliori soluzioni condivise per facilitare il corretto conferimento dei rifiuti”.

Mini isole ecologiche

Le principali modifiche che interesseranno le mini isole ecologiche (MIE) sono:

Gli orari ampliati dalle 6 alle 22 per facilitare l’accesso dei cittadini a qualsiasi ora del giorno.

L’adozione di un calendario unico annuale, senza variazioni stagionali.

La raccolta della frazione organica che sarà effettuata 4 volte a settimana.

Le bocchette saranno numerate da 1 a 5 e non saranno più fisse, ma ruoteranno in base ai giorni della settimana, per ottimizzare il servizio. La bocchetta 5 sarà esclusivamente riservata alla raccolta di pannolini e pannoloni.

Raccolta porta a porta

Per il porta a porta la raccolta della frazione organica sarà effettuata 3 volte a settimana: il martedì, giovedì e sabato.

Raccolta per Ho.Re.Ca., stabilimenti e campeggi

Ci sarà un calendario unico per le attività Ho.Re.Ca., gli stabilimenti e i campeggi con stagionalità differenziata: quella invernale dal 16 settembre al 14 aprile; quella estiva dal 15 aprile al 15 settembre.

Informazioni

Per avere tutte le informazioni nel dettaglio è possibile consultare i siti www.comune.tarquinia.vt.it e www.riecam.it.