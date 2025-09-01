“Dai spegnila… con LILT Grosseto”

Un percorso mirato e di gruppo per dire addio al fumo e proteggere la tua salute con il supporto di professionisti.

Grosseto: Il fumo è la principale causa del tumore al polmone. Anche la sola esposizione al fumo aumenta il rischio di sviluppare neoplasie, oltreché di malattie respiratorie e cardiovascolari. L’unica forma di prevenzione possibile è smettere e far smettere di fumare; ma smettere di fumare può non essere semplice. Per questo motivo tra le attività Lilt esiste il “Centro Antifumo”: prenotando il tuo colloquio potrai contare sull’affiancamento della psico oncologa d.ssa Lilia Enei che, attraverso un percorso mirato e personalizzato, potrà supportare la tua motivazione nel dire addio al fumo.

Questi gli allarmanti numeri ed informazioni del tumore al polmone in Italia:

nel 2024 sono state 44.831 le diagnosi di tumore del polmone (31.891 negli uomini e 12.940 nelle donne), confermandolo come la seconda neoplasia più frequente negli uomini e la terza nelle donne;

è la prima causa di morte per cancro negli uomini e la seconda dopo il tumore al seno nelle donne;

la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è del 16% negli uomini e del 23% nelle donne, con un aumento nel tempo grazie alle nuove terapie.

Inoltre il fumo è il principale responsabile anche di altre patologie quali infarto, ictus, broncopneumopatie croniche ostruttive.

... e per chi non fuma, attenzione ai danni del fumo passivo!

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori APS-ETS di Grosseto, in Collaborazione con Associazione A.Li.Da.F. (Associazione Liberi dal Fumo) ODV, nell’ambito dei programmi di Prevenzione organizza un nuovo Corso per Smettere di Fumare (“Dai spegnila ...con LILT Aps Ets Grosseto” ; le Iscrizioni sono già aperte.

Attraverso un metodo metodo dolce e attivo basato su tecniche Cognitivo Comportamentali, potrai provare a dire addio alle sigarette tradizionali ed a tutte le altre forme di dipendenza dal fumo (sigarette elettroniche, puff, Nicotine pouches, snus) .

Il corso (previsto per max. n 12 partecipanti) si articola in 10 incontri che si terranno due volte alla settimana, nei giorni di Lunedì e Giovedì (orario 17 – 18,30).

Anche chi sceglie di utilizzare trattamenti farmacologici prescritti dal medico curante, può comunque affrontare e risolvere la sua dipendenza psicologica partecipando in un gruppo specifico.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria LILT Aps-Ets via De Amicis 1 – Grosseto, tel. 0564-453261.



