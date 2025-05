Sport Daan Hoole vince la decima tappa del Giro d'Italia 20 maggio 2025

20 maggio 2025 172

Pisa: Daan Hoole (Lidl-Trek) (foto di Francesco Babboni) ha vinto la decima tappa del Giro d'Italia 108, la Lucca-Pisa Tudor ITT di 28.6km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) e Ethan Hayter (Soudal Quick-Step). Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) rimane in Maglia Rosa di leader della classifica generale. ORDINE D'ARRIVO Daan Hoole (Lidl-Trek) - 28.6km in 32'30", media di 52.800 km/h Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) a 7" Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) a 10" CLASSIFICA GENERALE Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) a 25" Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) a 1'01" LE MAGLIE UFFICIALI Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate e realizzate da CASTELLI.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da IUMAN - Intimissimi Uomo - Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ITA - Italian Trade Agency - Mads Pedersen (Lidl-Trek)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, nati dopo il 01/01/2000, sponsorizzata da Conad - Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) Il vincitore di tappa Daan Hoole, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "È incredibile. Sono emozionatissimo e voglio ringraziare tante persone! Mi sentivo bene e puntavo a questa tappa, ma non avrei mai pensato di riuscirci davvero. I big della classifica generale hanno preso la pioggia e questo ha cambiato molto la corsa, ma sono comunque riuscito a battere Josh Tarling nelle stesse condizioni. Mi ha sorpreso riuscire a superarlo: è uno dei migliori cronoman al mondo. Ho fatto una buona seconda parte, che mi ha permesso di recuperare tempo su di lui. Una vittoria al Giro è qualcosa di speciale. Sono felicissimo!" (foto di Francesco Babboni)



