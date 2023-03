Attualità "Da via della Pacificazione Nazionale nascono, via Almirante e via Berlinguer" 14 marzo 2023

14 marzo 2023 134

134 Stampa



Redazione On.le Fabrizio Rossi (FDI): "Un vero segnale contro chi continua a fare dell’odio ideologico e politico un cavallo di battaglia” Grosseto: Con la finalità di celebrare la pacificazione nazionale, è stato oggi ratificato dalla Giunta comunale il verbale della Commissione toponomastica riguardante la decisione di intitolare alcune vie del nuovo complesso residenziale “BorgoNuovo” della città di Grosseto.



“La strada che collegherà Largo delle Nazioni agli edifici in costruzione, - spiega l’assessore alla toponomastica del comune di Grosseto, e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, On.le Fabrizio Rossi - prenderà il nome di via della Pacificazione Nazionale. La stessa strada si ramificherà poi in due tratti: il primo, via Giorgio Almirante sulla destra, l’altro, via Enrico Berlinguer sulla sinistra”. “Questo argomento, da sempre è stato per noi molto sentito. – commenta il deputato di Fratelli d’Italia – La pacificazione nazionale è da sempre stata una priorità del vecchio leader del MSI. Tra l’altro, i rapporti con l’altra parte erano certezza, lo testimonia la presenza dello stesso Giorgio Almirante alla camera ardente prima dei funerali di Enrico Berlinguer. Circostanza ricambiata alla morte di Giorgio Almirante, dal partigiano Giancarlo Pajetta. “Già nell’aprile del 2018 questo tema di intitolare le future strade della nostra città ad Almirante e Berlinguer fu portato e approvato in consiglio comunale. Pertanto, con il verbale di delibera di oggi da parte della giunta comunale, tutto questo a breve sarà realtà, ed è un chiaro e netto segnale verso tutti. Questa è la differenza che c’è tra Fratelli d’Italia, che da sempre prova a portare avanti un serio dialogo politico, con chi invece continua fare dell’odio ideologico e politico il proprio cavallo di battaglia”, conclude il deputato, coordinatore regionale FDI-Toscana e assessore alla toponomastica del comune di Grosseto, On.le Fabrizio Rossi. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità "Da via della Pacificazione Nazionale nascono, via Almirante e via Berlinguer" "Da via della Pacificazione Nazionale nascono, via Almirante e via Berlinguer" 2023-03-14T16:06:00+01:00 372 it Toponomastica Grosseto, On.le Fabrizio Rossi (FDI): “Da via della Pacificazione Nazionale nascono, via Giorgio Almirante e via Enrico Berlinguer. Un vero segnale contro chi continua a fare dell’odio ideologico e politico un cavallo di battaglia” PT2M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-rossi-fabrizio-onorevole-fdi.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-rossi-fabrizio-onorevole-fdi.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 14 Mar 2023 16:06:00 GMT