Da Torino arriva Bunkereeno Kollettiv per un nuovo appuntamento di “Frequenze selvagge”

Grosseto: Da Torino al bastione Molino a vento delle Mura medicee di Grosseto. Sarà Bunkereeno Kollektiv, collettivo torinese appunto, il protagonista del nuovo appuntamento con “Frequenze selvagge” domani, giovedì 7 agosto, alle 20.30 a Hottimo, il punto ristoro della cooperativa Uscita di Sicurezza.

Il progetto, promosso dall’associazione Onda ets e prodotto da Vibra, prevede un talk, una chiacchierata con un artista, e un ascolto collettivo.

Bunkereeno Kollektiv, come spiegano i protagonisti: "nasce dalla volontà di concretizzare la vocazione per la musica elettronica, per i beat ritmici e i sintetizzatori, tramite l’organizzazione di eventi e djset, senza mirare alle convenzioni, ma piuttosto alla valorizzazione del rapporto umano, delle connessioni autentiche che sostengono e definiscono un’indole esplorativa e divulgativa". Amici da anni, i componenti del collettivo si propongono di rappresentare una realtà alternativa, senza gerarchica, multiscalare, ludica e dinamica. Caratterizzati da sonorità personali, introspettive, senza tempo, orizzontali, dai grandi classici alle più inesplorate gem, dai producer di tendenza ai selezionatori più riservati. Sposano la missione intrapresa sperimentandone, costantemente, i prodotti.

Hottimo, il punto ristoro della cooperativa sociale Uscita di Sicurezza, è aperto dal martedì alla domenica, dalle 16 a mezzanotte.

Per info e prenotazioni: 327 394 5254



