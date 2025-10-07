Da Siloe alle Clarisse, arte che unisce i continenti

Giovedì 9 ottobre nuovo appuntamento alla Chiesa dei Bigi con gli artisti ospiti del monastero di Poggi del Sasso per il simposio di scultura

Grosseto: Nel monastero di Siloe a Poggi del Sasso dodici scultori provenienti da tutto il mondo sono stati impegnati in un simposio internazionale di scultura articolato in tre sessioni (maggio, luglio e ottobre). Parallelamente alla creazione delle opere, alcune sculture sono state esposte nel Museo Luzzetti.

E come accaduto nei mesi scorsi anche per l’ultima sessione, quella appunto di ottobre, è previsto un incontro nella Chiesa dei Bigi, al Polo culturale Le Clarisse, con gli artisti provenienti da tutto il mondo per questo seminario d’arte organizzato nel monastero maremmano.

Giovedì 9 ottobre, alle ore 18.30 (ingresso libero), saranno ospiti del direttore de Le Clarisse, Mauro Papa, gli scultori Elijah Messaoud (Mauritania), Kiril Krokhaliu (Bielorussia), Majid Haghighi (Iran), e l’architetto finlandese Markus Vikar per presentare le loro opere e il loro lavoro e dialogare con tutti i presenti. Parteciperanno all’evento anche i monaci di Siloe.