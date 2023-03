Da Rosignano la Polisportiva Barbanella Uno porta a casa un bottino di medaglie

La Polisportiva Barbanella Uno si è anche classificata al 2° posto come società per il numero degli atleti presentati i a questa manifestazione.



Grosseto: Sabato 18 e domenica 19 Marzo, a Rosignano, si è svolta la 1° tappa del CAMPIONATO REGIONALE CSI di ginnastica artistica, una manifestazione che quest’anno ha visto la partecipazione di ben 400 atlete provenienti da tutta la toscana.

La Polisportiva Barbanella UNO si è presentata a questo appuntamento con 62 giovani atlete dai 6 ai 17 anni di età, sia del settore promozionale che agonistico, molte delle quali alla loro prima esperienza su un campo di gara.





Questo programma prevede prove al corpo libero, alla trave, al volteggio e, in alcuni livelli, anche alle parallele eseguite individualmente; per cui tutte le atlete si sono dovute mettere in gioco in prima persona e spesso questo fatto di esibirsi da sole è motivo di grande emozione.

Le giovani ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno hanno affrontato la loro competizione con grande impegno e concentrazione e alla fine di questi due giorni di gare sono tornate a casa con un bottino di medaglie e coppe veramente eccezionale.





Nella categoria LUPETTE LARGE (7 anni) Aurora Romiti si classifica al 2° posto della classifica assoluta, mentre Miriam De Gregorio vince la medaglia d’oro nella specialità della trave.

Nella categoria TIGROTTE LARGE (9 anni) Matilde Di Sarno conquista la medaglia d’argento nella specialità del volteggio.

Nella Categoria ALLIEVE LARGE Bianca Manusia conquista il 2° gradino del podio nella classifica assoluta, seguita da Martina Romboli 3° classificata.

Medaglia d’argento al volteggio per Ginevra Barzagli, 4° posto per Viola Bentivoglio e 5° posto per Megan Barberini.

Nella categoria RAGAZZE LARGE vince il titolo assoluto Martina Radiconi, seguita da Anna Capasso 2° classificata.

Medaglia d’oro al volteggio per Beatrice Imbasciati, d’argento per Elisa De Santis e bronzo per Giada Martellini.

Medaglia d’oro al corpo libero per Elisa Favilli, medaglia di bronzo per Elisa De Santis e 4° posto per Sara Giorgetti.

Medaglia d’oro alla trave per Sofia Benassi e medaglia d’argento per Elisa Favilli.

Nella categoria JUNIOR LARGE vince la prova assoluta Eleonora Orlando seguita da Martina Velay 2° classificata.

Nella categoria MEDIUM ALLIEVE 2° posto assoluto per Elena Biagioli.

Nella RAGAZZE MEDIUM medaglia di bronzo per Sofia Maiolino alla trave e 5° posto al corpo libero per Giulia Vannucci.

Nelle LUPETTE MEDIUM (7 anni) medaglia d’argento alla trave per Agata Bernardo, argento per Aurora Di Lemma e 5° posto per Maria Gisella Gaggioli.

5° posto al volteggio per Gioia Greco.

Nella prova a squadre 1° posto per Francalacci Noemi, Rossi Aurora,Vannucchi Anna, Baricci Sofia e Noemi Della Posta nella categoria allieve.

Nella categoria Lupette (6 anni) a squadre 2° posto per Lucrezia Stoppa, Dezianna Petrini, Marta Soares, Ede De Santis e Dafne Tinti e 2° posto anche per la squadra tigrotte (9anni) con Gioia Santi, Camilla Lorenti, Rebecca Pegoraro, Sofia Bonucci e Greta Fantini.

Tra le agoniste nel programma super A tigrotte 1° posto assoluto per Daria Pezzuto seguita da Perla Girelli 2° classificata.

Nella categoria Super B allieve 1° posto per Luce Girelli.

Nella categoria Junior podio tutto della Polisportiva con Ginevra Chechi al 1° posto, Benedetta Campomori al 2° posto e Ambra Conti al 3° posto.

Nella categoria Super B junior 3° posto assoluto per Alice Frosi.

In questa categoria purtroppo Greta Conti, a metà di una gara impeccabile, si è infortunata seriamente durante le prove al volteggio per cui non ha potuto portare a termine la sua gara: ha comunque vinto la medaglia d’oro nella specialità della trave e quella di bronzo al corpo libero a dimostrazione della sua bravura e preparazione. Un augurio immenso di cuore a Greta per una rapida guarigione, sperando di vederla prestissimo nuovamente in pedana.

La Polisportiva Barbanella Uno si è anche classificata al 2° posto come società per il numero degli atleti presentati i a questa manifestazione.

Tantissimi complimenti a tutte queste atlete premiate ma anche a quelle che in questa occasione non sono salite sul podio ma che hanno gareggiato ugualmente con grande impegno, e complimenti alle loro allenatrici Claudia Salvadore, Azzurra Terminali e Serena Sabato che seguono costantemente le loro atlete con tanta passione.