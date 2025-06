Da Piombo ad Oro: Trasforma le Tue Pesantezze in Arte e Luce con Valeria Petri

Un viaggio alchemico di esplorazione corporea e artistica a Chicchi d'Arte

Grosseto: “Da piombo ad Oro” è un percorso di esplorazione corporea e Artistica che ci farà percorrere le varie fasi alchemiche necessarie alla osservazione, accoglienza e trasformazione delle nostre personali PESANTEZZE in materia preziosa capace di portare luce, chiarezza e manifestazione nella nostra quotidianità.

Un viaggio tra simboli e archetipi, vissuti tramite i nostri corpi e tramite esperienze d’arte con pittura e scultura.

L’Alchimia si fa via da conoscere e percorrere, semplicemente presente nelle nostre vite. Ci chiede di divenire Osservatori di noi stessi e Creatori della nostra personale Grande Opera.

Si alterneranno momenti di Danza creativa Danzaterapia nella filosofia del Metodo ideato dalla danzatrice internazionale Maria Fux, con esplorazioni corporee e pratiche per la danza contemporanea attingendo da Laban , dalla improvvisazione e creazione estemporanea e dal teatro danza.

Il gesto si farà segno grafico per giungere alla creazione pittorica e scultorea con argilla.

Alla danza, alla pittura, alla scultura, si alterneranno momenti di visualizzazioni guidate e di Focusing per meglio entrare in contatto con i messaggi che il nostro corpo desidera inviarci a seguito delle esperienze vissute.

Lo stage si svolgerà presso l’associazione culturale Chicchi d’Arte a Grosseto in viale Europa 11/o, a cura di Valeria Petri, danzatrice, danza terapeuta e arti terapeuta, focuser trainer , (Responsabile del percorso formativo, insegnante di Danza Fux, linguaggio teatrale ed artistico) nelle giornate del 17 – 18 – 19 – 20 luglio dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione con un monte ore valido per l’eventuale percorso “DA.ART – Danzaterapia e Arti Integrate” in partenza da settembre per la creazione di figure professionali nel campo delle Artiterapie.

Lo stage è aperto a tutti coloro che con esperienza o senza esperienza, desiderano sperimentarsi in vari linguaggi artistici, per un proprio percorso personale o per acquisire strumenti utili da utilizzare nei propri ambiti lavorativi.

Per informazioni chiamare il 3471301529 o scrivere a info@chicchidarte.com.