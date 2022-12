Da oggi torna operativa la degenza di Pneumologia al Sant'Andrea

Massa Marittima: Da oggi, 1 dicembre, riapre la degenza di Pneumologia all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima. Con la riapertura il reparto torna a essere operativo su tutte le attività di cura e assistenza per le patologie pneumologiche nel territorio delle Colline Metallifere. Nel 2020, la degenza era stata momentaneamente sospesa a causa della pandemia da Covid, mentre proseguiva l’attività ambulatoriale e di consulenza.



Nel periodo pre-Covid i ricoveri si attestavano su 200/250 all’anno e le prestazioni ambulatoriali potevano arrivare fino a circa 12mila. Da sottolineare che anche nel periodio di emergenza sanitaria l’attività ambulatoriale ha raggiunto numeri importanti con più di 5.000 prestazioni nel 2020 e 8.000 nel 2021.

“Con la riapertura della degenza medica potremo meglio soddisfare le richieste della popolazione tornando a trattare quelle patologie pneumologiche, molto diffuse nella nostra zona, che necessitano non solo di trattamento medico, ma anche di un supporto ventilatorio non invasivo - spiega il dottor Maurizio Di Tomassi, direttore Pneumologia Sant'Andrea - Questo ci permetterà di trattare la fase acuta della malattia ricorrendo alla centralizzazione su Grosseto solo nei casi più severi e non rispondenti ai trattamenti messi in atto”.

“Si rafforza l’offerta assistenziale dell’ospedale di Massa Marittima – commenta il dottor Michele Dentamaro, direttore del presidio ospedaliero Amiata Grossetana, Colline metallifere, Grossetana - Ringrazio i dirigenti medici e il personale degli ospedali di Grosseto e Massa Marittima che hanno supportato il ripristino del servizio, importante risposta di salute per i cittadini”.