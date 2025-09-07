“Da nessun luogo verso nessun luogo”: in mostra le foto inedite di Maurizio Lipparini e Claudio Giannini

Dal 7 al 20 settembre a Palazzo Del Debbio di Massa Marittima un viaggio tra scatti analogici d’Afghanistan e incontri sul mito del Grande Viaggio.

Massa Marittima: Dal 7 al 20 settembre 2025, le sale di Palazzo Del Debbio (via Ximenes 5, Massa Marittima) ospitano la mostra fotografica “Da nessun luogo verso nessun luogo”, a cura di Maurizio Lipparini e Claudio Giannini. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 19, con inaugurazione domenica 7 settembre alle 17.

Lipparini presenta una raccolta di scatti analogici inediti, realizzati tra il 1967 e il 1978 in Afghanistan, la cosiddetta “Terra del Nuovo Sole Nascente”. Fotografie realizzate da lui e da altri viaggiatori occidentali, spesso con mezzi di fortuna, che restituiscono l’immagine di un mondo poco conosciuto e affascinante, soprattutto se confrontato con lo sguardo contemporaneo che ne abbiamo da lontano.

Oltre all’esposizione, la mostra è arricchita da quattro eventi collaterali a ingresso libero, pensati per approfondire il tema del viaggio come esperienza di vita e come mito culturale, in particolare quello giovanile verso l’Oriente.

Programma degli eventi

Martedì 9 settembre, ore 21.00 – Proiezione del film “Cavalieri Selvaggi” di John Frankenheimer (1971).

– Proiezione del film di John Frankenheimer (1971). Mercoledì 10 settembre, ore 17.30 – Incontro con Flavio Fusi sul tema del Grande Viaggio.

– Incontro con sul tema del Grande Viaggio. Giovedì 11 settembre, ore 17.00 – Presentazione del libro “Roberto Ferretti - Sette anni di tradizioni, riti, eventi collettivi su La Nazione” .

– Presentazione del libro . Venerdì 19 settembre, ore 17.30 – “Viaggi di Sinbad”: Pierluigi Finocchi racconta, attraverso immagini e documenti, i suoi recenti viaggi in quelle terre.

Informazioni utili

Mostra a cura di: Associazione culturale Art@ltro APS

Palazzo Del Debbio, Massa Marittima (GR) – Via Ximenes 5

Dal 7 al 20 settembre 2025 | ore 16.00 - 19.00

+39 333 9777614

artaltro@gmail.com

facebook.com/artaltro| artaltro.it



