“Da nessun luogo verso nessun luogo”: in mostra le foto inedite di Maurizio Lipparini e Claudio Giannini
Dal 7 al 20 settembre a Palazzo Del Debbio di Massa Marittima un viaggio tra scatti analogici d’Afghanistan e incontri sul mito del Grande Viaggio.
Massa Marittima: Dal 7 al 20 settembre 2025, le sale di Palazzo Del Debbio (via Ximenes 5, Massa Marittima) ospitano la mostra fotografica “Da nessun luogo verso nessun luogo”, a cura di Maurizio Lipparini e Claudio Giannini. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 19, con inaugurazione domenica 7 settembre alle 17.
Lipparini presenta una raccolta di scatti analogici inediti, realizzati tra il 1967 e il 1978 in Afghanistan, la cosiddetta “Terra del Nuovo Sole Nascente”. Fotografie realizzate da lui e da altri viaggiatori occidentali, spesso con mezzi di fortuna, che restituiscono l’immagine di un mondo poco conosciuto e affascinante, soprattutto se confrontato con lo sguardo contemporaneo che ne abbiamo da lontano.
Oltre all’esposizione, la mostra è arricchita da quattro eventi collaterali a ingresso libero, pensati per approfondire il tema del viaggio come esperienza di vita e come mito culturale, in particolare quello giovanile verso l’Oriente.
Programma degli eventi
- Martedì 9 settembre, ore 21.00 – Proiezione del film “Cavalieri Selvaggi” di John Frankenheimer (1971).
- Mercoledì 10 settembre, ore 17.30 – Incontro con Flavio Fusi sul tema del Grande Viaggio.
- Giovedì 11 settembre, ore 17.00 – Presentazione del libro “Roberto Ferretti - Sette anni di tradizioni, riti, eventi collettivi su La Nazione”.
- Venerdì 19 settembre, ore 17.30 – “Viaggi di Sinbad”: Pierluigi Finocchi racconta, attraverso immagini e documenti, i suoi recenti viaggi in quelle terre.
Informazioni utili
Mostra a cura di: Associazione culturale Art@ltro APS
- Palazzo Del Debbio, Massa Marittima (GR) – Via Ximenes 5
- Dal 7 al 20 settembre 2025 | ore 16.00 - 19.00
- +39 333 9777614
- artaltro@gmail.com
- facebook.com/artaltro| artaltro.it