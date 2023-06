"Da Nada Locanda Toscana" protagonista di Live Italian

La trattoria più celebre della Maremma conquista il Regno Unito. Da di giovedì 1 giugno 2023

Grosseto: La travel series in 3 episodi con Jack Whitehall, Maya Gama e Lawrence Dalaglio prodotta da Birra Moretti è disponibile su Amazon Prime Video UK L’amore per la dolce vita, il sogno di un’estate trascorsa sotto il sole della Toscana, la rinascita dello spirito che inizia là dove la ceramica si colora del rosso di uno spaghetto al pomodoro. Negli anni, il cinema ha insegnato al mondo la grande bellezza dell’Italia e non ha mancato di ricordare, con rassicurante regolarità, che il nostro Paese occuperà sempre un posto speciale nel cuore di chi lo ammira da lontano.

Torna a farlo stavolta non un film ma una serie TV inglese in tre episodi prodotta da Birra Moretti e in onda sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video: è Live Italian, un viaggio attraverso lo Stivale alla scoperta dei piccoli piaceri della vita, come cita lo stesso claim, definito uno dei migliori show della stagione dal The Guardian.

Alla conduzione, un trio d’eccellenza composto dall’attore, comico e conduttore televisivo Jack Whitehall, dalla conduttrice televisiva e DJ radiofonica Maya Jama e dall’ex rugbista vincitore della Coppa del Mondo Lawrence Dallaglio, affiancati di volta in volta da ospiti made in Italy.

La prima puntata della travel series è interamente dedicata a una regione: la Toscana, naturalmente. Insieme alla presentatrice TV, blogger ed esperta gastronomica Chiara Maci e a bordo di un ultra caratteristico Piaggio Ape, Jack Whitehall dà così il via a un tour culinario che da Firenze lo conduce fino in Maremma e, più specificamente, a Roccatederighi, nella cucina della trattoria e locanda toscana Da Nada.

Da Nada Locanda Toscana, questo il nome completo con il quale è conosciuto il ristorante e affitta-camere di Roccatederighi, è un’istituzione. La sua storia ha inizio, come Locanda del Sole, nel secondo dopoguerra, quando Alda e Altero decidono di dedicarsi rispettivamente a pentole e fornelli e al bancone del bar; Nada Ferrari, che succede alla madre e al padre nella gestione, è a tutti gli effetti figlia d’arte, appassionatissima di cucina. È lei che, affiancata dal marito Rodolfo, cambia il nome e disegna il volto del locale per come è conosciuto oggi: celeberrimi i tortelli e le tagliatelle all’ortolano, così come le tante ricette a base di pasta, esclusivamente fresca e stesa a mano; conosciuti da chiunque, i suoi fiori di zucca con ripieno di carne o vegetariano; poi, il coniglio al rosmarino e la trippa alla fiorentina. Un menù oggi valorizzato dalla nuova gestione del figlio di Nada e Rodolfo, Fabrizio, e della moglie Laura.

Una cornice ideale per chi vuole provare il sapore autentico della cucina non solo tipicamente toscana, ma italiana. Chiara Maci e Jack Whitehall si sono uniti proprio a lei, a Nada, e a parte della sua brigata per il rito — forse tra i più sacri — della nostra cultura: quello della pasta fresca. Una danza di gesti vestiti di acqua, farina e uova, un incontro tra generazioni, origini e lingue diverse, hanno dato vita a una puntata esilarante, golosa, a tratti commovente, che ha ricordato alla stampa e al popolo britannico perché amare la Toscana. Uno di quei perché si trova a Roccatederighi, a poco più di mezz’ora di distanza da Grosseto, e si chiama Nada.