Da Nada Locanda Toscana entra per la prima volta nella Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso

Nuovo riconoscimento per Da Nada Locanda Toscana, che entra per la prima volta nella Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso, una delle pubblicazioni più autorevoli della gastronomia italiana, ottenendo due gamberi, simbolo di eccellenza nella categoria delle trattorie.

Roccatederighi: Un risultato che conferma la crescita e la coerenza del piccolo ristorante di Roccatederighi, già conosciuto e apprezzato per la sua cucina sincera, che unisce territorio, memoria e creatività.

Il Gambero Rosso descrive così il locale:

“In un piccolo borgo dell’entroterra maremmano, una locanda tipica toscana accoglie gli ospiti nella sala e nella veranda affacciate sulle colline punteggiate di macchia mediterranea. La cucina rende omaggio al territorio e alla tradizione, con piatti preparati utilizzando ingredienti coltivati e allevati da artigiani locali. Il menu segue la stagionalità e si rinnova quotidianamente in base alla disponibilità e freschezza dei prodotti. Atmosfera rilassata, familiare e molto gradevole.”

Un riconoscimento importante che premia la filosofia portata avanti da Nada Ferrari, cuoca e titolare, insieme alla nuora Laura Tamburelli, anima accogliente del locale.

“Essere inseriti per la prima volta nella Guida del Gambero Rosso è una grande soddisfazione – spiega Laura Tamburelli –. È il riconoscimento di un lavoro quotidiano fatto con amore, rispetto per le materie prime e attenzione a chi viene a trovarci. La nostra cucina nasce dalla tradizione maremmana, ma guarda avanti, con curiosità e desiderio di innovare senza snaturare la nostra identità. Grazie a tutto il nostro staff perché senza di loro arrivare fino a qui non sarebbe stato possibile.”

La Locanda Da Nada si conferma così un punto di riferimento della ristorazione toscana: un luogo dove il tempo rallenta e il gusto torna autentico, tra tortelli fatti a mano, paste tirate al mattarello, coniglio al rosmarino e una carta dei vini dinamica e ben selezionata.

Un traguardo che valorizza non solo il lavoro di un team affiatato, ma anche un territorio, quello delle Colline Metallifere, che attraverso il cibo continua a raccontare le sue storie più vere.

A coronare questo percorso, Da Nada Locanda Toscana è segnalata anche all’interno della Guida Osterie d’Italia 2026, edita ogni anno da Slow Food, come una delle osterie migliori del Paese, riconfermandosi ambasciatrice della cucina toscana autentica e di qualità.



