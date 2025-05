Cultura Da Museo a Museo: Camminate nella natura tra storia, cultura e Citizen Science 16 maggio 2025

Scopri la Maremma in un modo unico: a piedi, immersi nella natura e con una guida d’eccezione – i musei del territorio! Grosseto: Il progetto “Da Museo a Museo”, promosso dal Sistema Musei di Maremma con il contributo della Regione Toscana e guidato dal Museo di Storia Naturale della Maremma, si arricchisce di un nuovo entusiasmante itinerario: da Massa Marittima a Niccioleta, nel cuore delle Colline Metallifere. Prossime escursioni guidate gratuite Domenica 18 maggio – Massa Marittima → Niccioleta: Ritrovo ore 9.00 al Museo Subterraneo, via Corridoni – Massa Marittima. Al termine, visita guidata a Niccioleta e rientro in navetta o auto.

– Massa Marittima → Niccioleta: Ritrovo ore 9.00 al Museo Subterraneo, via Corridoni – Massa Marittima. Al termine, visita guidata a Niccioleta e rientro in navetta o auto. Domenica 25 maggio – Santa Fiora → Arcidosso: Partenza ore 9.00 da piazza Garibaldi, Museo delle Miniere del Monte Amiata. Arrivo al Polo Museale di Arcidosso con visita inclusa.

– Santa Fiora → Arcidosso: Partenza ore 9.00 da piazza Garibaldi, Museo delle Miniere del Monte Amiata. Arrivo al Polo Museale di Arcidosso con visita inclusa. Posti limitati: max 24 partecipanti per escursione. Prenotazione obbligatoria sul sito: www.museidimaremma.it Cos’è “Da Museo a Museo”? È un progetto di mobilità dolce che collega i musei della Maremma con sentieri percorribili a piedi, in bicicletta o a cavallo. Ogni tappa è un’esperienza culturale e scientifica: i partecipanti raccolgono dati su flora e fauna durante il cammino, contribuendo attivamente a progetti di Citizen Science promossi dal Museo di Storia Naturale. Un’occasione per: vivere i musei come punto di partenza per esplorazioni nella natura,

partecipare alla ricerca scientifica in modo semplice e accessibile,

scoprire il patrimonio culturale e ambientale della Maremma. Cosa portare? Abbigliamento comodo

Scarpe da trekking

Acqua Pranzo al sacco (facoltativo) Info e prenotazioni Visita:www.museidimaremma.it

Cammina con noi tra musei, sentieri e scienza partecipata. La Maremma ti aspetta!



