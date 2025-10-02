Da “Merceria Rosy” a “Rosy Cose Rare”: 10 anni di passione e qualità in via Emilia

Dieci anni di attività, dieci anni di lavoro fatto con passione e dedizione. È questo il traguardo che Rosy Rosi, commerciante grossetana, si prepara a festeggiare con un aperitivo aperto a clienti, amici e curiosi venerdì 3 ottobre dalle ore 18, nel suo negozio di via Emilia 70.

Grosseto: Il punto vendita, nato come Merceria Rosy, ha saputo crescere e trasformarsi, diventando oggi “Rosy Cose Rare”: un negozio di abbigliamento che ha mantenuto intatta la sua anima originaria, quella di offrire capi di qualità, tutti rigorosamente made in Italy, pensati per diverse età e gusti.

La scelta del nuovo nome è anche un omaggio: “Cose Rare” era infatti la storica boutique di Marcella, figura di riferimento per la moda a Grosseto e persona speciale per Rosy. “È stata lei a introdurmi in questo mondo – racconta – facendomi conoscere i rappresentanti delle aziende italiane con cui ancora oggi collaboro. Portare avanti questo nome è una forma di continuità e un modo per ricordarla con affetto”.

Oggi Rosy è una professionista appassionata, che ama profondamente il suo lavoro e che condivide anche sui social le sue proposte e le novità, coinvolgendo con entusiasmo la propria clientela.

Secondo lei, infatti, si sta affermando un nuovo modo di comprare: “La gente è più attenta, non vuole capi usa e getta che finiscono subito nella spazzatura. Sta tornando l’idea di acquistare pochi vestiti, ma buoni, duraturi e di qualità”.

E proprio questo sarà il filo conduttore della nuova collezione autunno-inverno, che i clienti potranno vedere in anteprima durante l’evento del 3 ottobre: colori caldi come cacao e bordeaux, pellicce ecologiche, ecopelle scamosciata, piumini e tessuti tecnici. Senza dimenticare lana e cachemire, per chi desidera il meglio.

“Venerdì 3 ottobre dalle 18 vi aspetto in negozio per festeggiare insieme 10 anni di attività! Un aperitivo, qualche novità, la nuova collezione e tanta voglia di brindare con voi. Passate a trovarmi, sarà un piacere condividere questo momento”, invita Rosy.

Un augurio arriva anche da Confcommercio Grosseto:

“Rosy è l’esempio di come i negozi di vicinato siano un valore per la città – commenta la direttrice Gabriella Orlando –. Via Emilia è bella proprio perché ci sono attività come la sua, che con passione, creatività e qualità rendono il quartiere più vivo e accogliente. La determinazione di Rosy dimostra che l’imprenditore capace sa rinnovarsi, rilanciare e cogliere i cambiamenti del mercato. Il commercio vive di continue trasformazioni e chi riesce ad adattare l’offerta alle nuove esigenze dei consumatori è destinato a crescere e a vincere la sfida del futuro. A Rosy vanno i nostri più sinceri auguri per questo importante traguardo”.



