Salute Da lunedì 2 gennaio tamponi Covid walk through a Barbanella 28 dicembre 2022

Redazione Grosseto: Diventa walk through da lunedì 2 gennaio anche il servizio di tamponi Covid a Grosseto, erogato finora in modalità drive all'ingresso di Villa Pizzetti. Dal prossimo lunedì infatti i tamponi saranno effettuati all'interno del distretto sanitario di Barbanella, in piazzale De Amicis,1. I cittadini devono accedere alla struttura a piedi dall'ingresso posteriore, seguendo apposita cartellonistica. I tamponi sono effettuati 7 giorni su 7: lunedì e mercoledì il pomeriggio, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica la mattina, mentre nei giorni festivi l'attività sarà modulata in base alla programmazione. La disponibilità pomeridiana è stata inserita per favorire chi può farlo solo di pomeriggio e lasciare inalterati i prelievi previsti la mattina. La modalità di prenotazione del tampone resta la stessa, fissando l'appuntamento tramite il portale regionale sulla pagina https://prenotatampone.sanita.toscana.it/#/home. Seguici





