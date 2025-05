Da Jakidale a Virginia Montemaggi, creator da milioni di follower al Next Generation Fest

Anche la quarta edizione del Next Generation Fest - in programma il 2 giugno al Teatro del Maggio di Firenze - sarà ad alta densità di content creator.

Tra le ultime adesioni ci sono quelle di Jakidale, Virginia Montemaggi, Federico Fusca, Cydonia, Carolina Tedeschi, Jennifer Serpi.

Firenze: Vanno ad infittire la già ricca squadra di content creator, composta finora da Aledellagiusta (curioso ed appassionato di avventura che sul suo canale Youtube con oltre un milione di follower racconta i suoi viaggi); Valentina Barbieri (content creator e attrice, dal 2023 è tra i protagonisti di GialappaShow); Shamzy (all’anagrafe Andrea Di Raimo, comico toscano doc, che con le sue gag ha scalato in breve tempo le classifiche dei più seguiti tiktoker italiani).

Jakidale supera i 2 milioni di iscritti sui suoi canali, grazie all’attenzione che attira dal suo laboratorio dove costruisce marchingegni improbabili raccontando tecnologie e innovazioni ed esplorando il mondo alla ricerca di curiosità e avventure. Virginia Montemaggi, classe 2001, è una “ragazza della porta accanto” da 5,4 milioni di follower su Tik Tok, su cui condivide makeup, skincare, università e temi profondi. Federico Fusca è uno chef e food influencer che ha raggiunto con la sua passione per la cucina milioni di persone su tutti i social! Nel 2024 Tik Tok Awards l’ha inserito tra i migliori 4 food influencer d’Italia; Cydonia, esperto di videogiochi, Pokémon e cultura giapponese, è tra gli streamer più seguiti in Italia nel settore gaming. Mentre Carolina Tedeschi è una creator emiliana esperta di Motorsport e volto di Sky Race Anatomy. Ispira giovani ragazze a inseguire sogni e ambizioni professionali. Jennifer Serpi, invece, è un influencer romana con oltre 2 milioni di follower su TikTok, che ha trasformato la sua sordità in forza comunicativa sui social, diventando punto di riferimento per la lotta all’inclusione.

Torneranno anche i Phrones che come “inviati speciali” cureranno collegamenti in diretta con il palco principale da vari punti del Teatro.

In occasione del più grande evento gratuito in Italia rivolto alle giovani generazioni Z (e Alfa), nato da un’idea del portavoce del presidente Giani, coordinatore del progetto Giovanisì, Bernard Dika, ognuno di loro porterà sul main stage il proprio punto di vista, la propria esperienza per ispirare ragazze e ragazzi e condividere con loro i valori della Repubblica e della democrazia.

“La folta presenza di ragazze e ragazzi che animano la rete e dialogano con i loro coetanei conferma come il Next Generation Fest sia un grande momento di protagonismo delle giovani generazioni che esprimono la loro voglia di crescere, partecipare, dare il loro contributo allo sviluppo di una società aperta e democratica” – dichiara il presidente Eugenio Giani, che coglie l’occasione per ringraziare tutti i creator che hanno scelto di prendere parte a questa edizione. “L’evento del 2 giugno – conclude – sarà una magnifica giornata in cui parleremo di presente e di futuro e rinnoveremo lo spirito e gli ideali alla base della nostra Repubblica”.

Il Next Generation Fest è organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e da Giovanisì, con la collaborazione del Teatro del Maggio Fiorentino. E’ finanziato interamente dal Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. L’evento si svolge sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo.

Il Next Generation Fest non si limita a un solo giorno, ma si estende nel tempo grazie a politiche e azioni concrete della Regione Toscana con il progetto Giovanisì. Attraverso stage, finanziamenti per progetti imprenditoriali giovanili e percorsi formativi mirati, la Regione con Giovanisì si impegna a creare un ambiente favorevole alla crescita dei giovani toscani, fornendo loro strumenti, risorse e opportunità per sviluppare nuove competenze e realizzare i propri progetti.

Tra i media partner (in progress): Sky TG24, RTL 102.5 radio ufficiale del Next Generation Fest, Radio Zeta, ANSA, L'Espresso, QN La Nazione, Luce!, Il Tirreno, La Repubblica, Corriere Fiorentino, intoscana.it

Per iscriversi gratuitamente al Next Generation Fest 2025 (posti limitati): giovanisi.it/nextgenerationfest

Per info: 800.098.719 (lun-ven. 9.30-16) – ngf@giovanisi.it

Per le colleghe e i colleghi della stampa:

- I giornalisti che intendono accreditarsi per seguire l’evento possono farlo compilando il modulo all’indirizzo https://shorturl.at/TDSYQ

- Per iscriversi al gruppo whatsapp: https://tinyurl.com/yjrracu4