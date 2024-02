Finanza Da Fondazione CR Firenze un “borsellino” alle scuole per le piccole spese 29 febbraio 2024

29 febbraio 2024 98

98 Stampa

Redazione

La nuova iniziativa Pocket School che mette a disposizione degli istituti scolastici della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Arezzo e Grosseto fino a cinquemila euro

Firenze: Dai materiali scolastici all’organizzazione delle gite, sono tante le piccole spese che condizionano e a volte limitano le attività e la vita quotidiana delle scuole. Fondazione CR Firenze mette a disposizione un “borsellino” per tutti gli istituti scolastici che ne faranno richiesta (ad eccezione di nidi e scuole dell’infanzia) fino a un massimo di cinquemila euro. Si chiama Pocket School ed è la nuova iniziativa proposta per incoraggiare la crescita e lo sviluppo dei progetti e delle attività nelle scuole.

“Per la prima volta – afferma Maria Oliva Scaramuzzi, Vice Presidente della Fondazione CR Firenze – la Fondazione, oltre ai bandi che sostengono la progettazione di laboratori e più complesse iniziative, ha pensato di venire incontro alle scuole nelle piccole spese quotidiane. Un contributo che va incontro non solo all’organizzazione e pianificazione delle attività di crescita nelle scuole, ma anche ai genitori chiamati spesso a sopperire all’assenza di risorse”. Possono fare richiesta del Pocket School sia le scuole pubbliche sia le paritarie del territorio della Città metropolitana di Firenze e delle province di Arezzo e Grosseto. Il contributo avrà validità fino al 30 novembre prossimo. Fra le proposte ammissibili al bando troviamo: i progetti di riqualificazione di luoghi e spazi della scuola, il sostegno alla partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione, le proposte di promozione della socialità e dell’inclusione scolastica attraverso attività ludiche e sportive, i percorsi didattici diretti ad approfondire tematiche contemporanee anche legate a ricorrenze e appuntamenti di carattere nazionale e internazionale. Le domande di partecipazione possono essere presentate entro il 19 aprile 2024. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Finanza Da Fondazione CR Firenze un “borsellino” alle scuole per le piccole spese Da Fondazione CR Firenze un “borsellino” alle scuole per le piccole spese 2024-02-29T11:00:00+01:00 353 it La nuova iniziativa Pocket School che mette a disposizione degli istituti scolastici della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Arezzo e Grosseto fino a cinquemila euro PT2M /media/images/portafoglio-spiccioli.jpg /media/images/thumbs/x600-portafoglio-spiccioli.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 29 Feb 2024 11:00:00 GMT