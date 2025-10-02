Da Firenze alla Maremma, la bistecca alla fiorentina racconta la Toscana

Appuntamento venerdì 3 ottobre a Montecucco per lo stato dell'arte sulla certificazione Europea

Grosseto: Quando un taglio di carne diventa un emblema, merita di essere celebrato come si conviene: con rigore scientifico, passione territoriale e una visione strategica. È questo lo spirito di "Bistecca alla fiorentina: porta d'ingresso alle filiere di qualità toscane", l'evento che il 3 ottobre trasformerà la tenuta di Montecucco, CollemassariWine Relais, in un laboratorio di eccellenza agroalimentare.

L'obiettivo è quello di spostare il focus oltre Firenze per sottolineare come la Bistecca alla fiorentina appartenga all'intera Toscana. In una provincia a forte vocazione d'allevamento come quella grossetana, dove pascola ancora la razza Maremmana – bovino autoctono e custode del paesaggio rurale – la bistecca esprime le sue radici più autentiche.

L' ambizione dell'Accademia della Fiorentina, associazione dedicata a valorizzare e diffondere gli aspetti enogastronomici culturali e storici legati a questo piatto tipico, è quello di far riconoscere alla Fiorentina il ruolo di portabandiera delle eccellenze toscane, esattamente come agli atleti olimpici spetta l'onore di sfilare per la propria nazione.

Il percorso verso la certificazione STG (Specialità Tradizionale Garantita) europea, rappresenta proprio questo: un riconoscimento internazionale che protegge e valorizza un patrimonio condiviso. Nella giornata verrà fatto il punto della situazione su questo iter insieme ad un rappresentante del Parlamento Europeo, l’Assessore all’Economia e Turismo della Regione Toscana, il Presidente della Provincia di Grosseto, il Presidente dell'Accademia della Fiorentina.

L'evento ha il supporto di Toscana Promozione Turistica che, attraverso il progetto Vetrina Toscana, promuove il turismo enogastronomico. Seguiranno interventi tecnici per affrontare i pilastri della qualità: benessere animale, alimentazione naturale, sostenibilità di filiera.

A chiudere la mattinata una degustazione di bistecca alla fiorentina da carne di razza Maremmana a cura dell'Unione Regionale Cuochi Toscani. Il pomeriggio celebrerà il territorio con degustazioni guidate che compongono il vero paniere toscano: vini biologici Montecucco DOC e DOCG, miele da flora spontanea, salumi e formaggi artigianali.



