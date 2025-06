Da domani è possibile conferire sfalci e potature al nuovo centro di raccolta di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Conclusi i lavori di adeguamento e ristrutturazione del nuovo centro di raccolta di Castiglione della Pescaia. In attesa di espletare gli ultimi adempimenti autorizzativi, da domani, sabato 14 giugno, sarà possibile conferire nella struttura gli sfalci e le potature.

Fino al prossimo 15 settembre, il centro di raccolta, che si trova in via dei Drappieri, località Padule, sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00. I cittadini potranno conferire i propri sfalci e potature nella struttura, oppure portarli al punto di raccolta a Punta Ala, in località Il Fornino, accessibile tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:00 alle 18:00; il martedì, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 13:00.

Rimane sempre attivo il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Per prenotare il ritiro è possibile chiamare il Numero verde 800127484, collegarsi all’indirizzo www.seitoscana.it/ritiro-ingombranti o tramite l’app Iren Ambiente.