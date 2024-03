Da domani a Follonica parte “Piazze d’Europa”

Follonica: Domani (venerdì 22 marzo) torna a Follonica ‘Piazze d’Europa’, seconda tappa del tour nazionale dei Mercati Europei ideati e organizzati da Fiva-Confcommercio, Federazione italiana venditori ambulanti e su aree pubbliche.



E’ la dodicesima edizione nella Città del Golfo. Un format di successo che richiama sempre un grande numero di visitatori. Cento gli espositori presenti lungo viale Italia. Moltissime conferme e qualche inedita novità. Tra queste è da sottolineare la prima volta di uno stand del Portogallo che porterà un prodotto artigianale molto particolare: tutte le possibili lavorazioni che si possono fare con il sughero, dai portachiave alle borse; dai fermacarte alle statuine da soprammobile. Non mancheranno le ceramiche londinesi di John Miller che avendo superato le 80 primavere ha preferito rinunciare alla prima tappa dei Mercati Europei svoltasi la scorsa settimana a Foligno per potersi presentare in splendida forma nel week-end di Follonica. Ma i veri protagonisti restano i profumi e i sapori dei tantissimi prodotti gastronomici preparati all’impronta dagli operatori presenti. Crepes olandesi, paella, brezen sono i grandi classici, ma non mancheranno alcune chicche come la pasticceria abruzzese e – altra novità assoluta - le specialità del Molise. Come da tradizione ci sarà anche un gruppo di operatori locali, perché tra gli obiettivi da conseguire i Mercati Europei di Fiva-Confcommercio hanno anche quello di portare a livello europeo le eccellenze dei territori italiani.

La dodicesima edizione di Piazze d’Europa verrà inaugurata domani alle 12 in viale Italia, davanti ai giardini Socci Mazzini e si protrarrà fino alla tarda serata di domenica. Stand aperti con orario continuato fino alle 22.