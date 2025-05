Da dipendente a imprenditrice: la rinascita di “Angolo Gelato” nel cuore di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: C'è qualcosa di profondamente umano e potente nel tornare ogni giorno nello stesso posto, per trent'anni, con la stessa dedizione e lo stesso amore. E poi, un giorno, quel luogo diventa tuo.

È la storia di Elena Nerini , 57 anni, che dopo tre decenni trascorsi a costruire—sì, proprio "costruire", come ama dire lei—ricette e sapori nel laboratorio della gelateria di Castiglione della Pescaia “ Angolo Gelato”, in corso Libertà 1/3, è diventata la nuova titolare dell'attività.

Una donna che ha trasformato la passione di una vita in un investimento per il futuro, il proprio e quello dei figli Alessandro e Davide Brunelli , oggi suoi soci in questa nuova avventura imprenditoriale. I precedenti gestori, ormai prossimi alla pensione, hanno scelto di passare il testimone proprio a lei, figura di fiducia e anima del laboratorio fin dal 1997.

Elena ha deciso di proseguire nel solco della tradizione: stesso metodo di lavorazione artigianale, stessi macchinari di fiducia, con un occhio attento alla sicurezza alimentare e all'eccellenza delle materie prime. La base viene ancora preparata con cura, in un processo che pastorizza, maturazione e raffredda lentamente le miscele, garantendo qualità e salubrità.

La gelateria ha appena riaperto i battenti per la stagione 2025 , pronta ad accogliere residenti e turisti con i gusti storici che hanno fatto la sua fortuna — come il "Pan briaco", una crema alcolica con panettoncino artigianale di Montevarchi, o la freschissima "Castiglionese", a base di lime — ma anche con alcune novità che promettono di sorprendere: dal caramello al burro salato allo yogurt al mirtillo con semi di zucca, fino alla classica ma rara liquirizia.

E per chi ha esigenze alimentari specifiche, Elena sta lavorando alla futura introduzione di una linea vegan e senza lattosio, ancora in fase di elaborazione, “per cercare di soddisfazione anche i palati più esigenti”.

Accanto a lei, i figli si stanno già appassionando: Alessandro, laureato in Filosofia e Storia, e Davide, perito elettrotecnico, si stanno affacciando con entusiasmo al mondo del lavoro e al contatto diretto con il pubblico.

"Ho voluto introdurli in questa attività per aiutarli a costruire una strada - racconta Elena Nerini - È un nuovo inizio, c'è tanta voglia di fare e, sì, anche un po' di paura. Ma non sono sola: ho uno staff esperto al mio fianco e la consapevolezza che questa sia la mia casa da sempre".

A fare gli auguri ufficiali, anche Confcommercio Grosseto, che ha seguito con entusiasmo questa nuova apertura.

"È una storia che ci emoziona e ci riempie di orgoglio - dichiarano il presidente Giulio Gennari e la direttrice Gabriella Orlando - perché dimostra quanto siano fondamentali le attività di vicinato nel tessuto economico e sociale dei nostri territori. Quando un'impresa passa di mano ma resta radicata nella comunità, significa che quel luogo continua a vivere, a crescere, a raccontare storie. E questo è il cuore stesso del commercio locale."