Da Conad tornano le Campanelle di Natale: al via l’iniziativa a sostegno di ospedali e progetti pediatrici del territorio

Conad Nord Ovest aderisce all’iniziativa nazionale “Facciamo sentire il nostro amore”, attiva dal 3 novembre al 14 dicembre in tutti i punti vendita dei propri territori.

Ogni 15 euro di spesa, con 1,90 € in più, clienti titolari delle carte fedeltà Conad potranno ricevere una Campanella di Natale Disney e devolvere 50 centesimi a sostegno di importanti realtà pediatriche del territorio.

In Toscana i fondi raccolti sosterranno i reparti pediatrici degli ospedali dell’Azienda USL Toscana Sud-Est.

Firenze: Conad Nord Ovest aderisce per il quinto anno consecutivo all’iniziativa nazionale di Conad a favore degli ospedali e progetti pediatrici su tutto il territorio italiano.

L’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore” è attiva dal 3 novembre al 14 dicembre in tutti i punti vendita Conad Nord Ovest della Toscana e in quelli dei territori in cui opera la cooperativa attraverso una nuova collezione di Campanelle di Natale ispirate ad alcuni dei personaggi più amati dei film d’animazione Disney.

Per sei settimane i clienti titolari di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card potranno collezionare le iconiche campanelle natalizie portando un tocco di magia nelle proprie case in occasione delle feste. Ogni 15 euro di spesa, con 1,90€ in più, potranno ricevere una Campanella di Natale e devolvere 50 centesimi in beneficenza per finanziare ospedali e progetti pediatrici del territorio.

La nuova linea comprende 13 soggetti inediti, con una sorpresa speciale: la campanella color oro di Disney Topolino, in edizione limitata, pensata per dare un tocco speciale alla raccolta. Le campanelle, realizzate in plastica riciclata (ABS), sono versatili e ideali come dono per i più piccoli, perfette per decorare la casa, impreziosire l’albero di Natale, fungere da segnaposto per la tavola o da chiudi pacco per i regali.

Grazie alla generosità dei clienti , nei punti vendita Conad Nord Ovest della Toscana e in tutti i territori in cui opera la Cooperativa - Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Provincia di Mantova, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara), Sardegna e Lazio (province di Roma e Viterbo) - i clienti potranno offrire un aiuto concreto alle realtà pediatriche locali, contribuendo a finanziare otto progetti dedicati alla salute dei più piccoli attraverso la collezione di Campanelle di Natale Disney.

In Toscana i fondi raccolti saranno destinati ai reparti pediatrici degli ospedali dell’Area Toscana Sud-Est. Il contributo di Conad Nord Ovest contribuirà all’acquisto di apparecchiature elettromedicali avanzate per la USL Toscana Sud Est, a supporto dei reparti che ogni giorno si prendono cura dei pazienti più fragili. Le nuove dotazioni garantiranno diagnosi più rapide, interventi tempestivi e cure più sicure, soprattutto nei reparti di neonatologia, pediatria e terapia intensiva neonatale.

“Anche quest’anno prendiamo parte con orgoglio all’iniziativa promossa da Conad a favore delle realtà pediatriche dei nostri territori, un impegno che parla di responsabilità e vicinanza ai territori, e che dà continuità ad un percorso costruito nel tempo. È grazie alla collaborazione tra Soci, collaboratori e clienti che possiamo trasformare un gesto di generosità in un aiuto concreto per chi si prende cura dei più piccoli, restituendo valore ai territori e alle persone che li vivono. - ha dichiarato Adamo Ascari, Amministratore Delegato Conad Nord Ovest - La forza del sistema Conad risiede proprio in questo: nella capacità di unire competenze, relazioni e fiducia, trasformando la generosità dei clienti in progetti che creano valore per le comunità. Iniziative come questa rappresentano il nostro modo di essere impresa: presenti, responsabili e vicini a chi lavora ogni giorno per migliorare la vita delle persone.”

L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto nazionale che Conad ha avviato nel 2021.

Nelle quattro edizioni precedenti, grazie al coinvolgimento delle comunità in cui Conad opera ogni giorno, sono stati raccolti oltre 8 milioni di euro a sostegno di ospedali e reparti pediatrici in tutta Italia.

Le realtà pediatriche interessate dall’iniziativa nei territori di Conad Nord Ovest saranno:

• Azienda USL Valle d’Aosta – Ospedale Beauregard (Aosta)

• Policlinico “Sant’Orsola” – Bologna

• Ospedale “G. Brotzu” – Cagliari

• Ospedale dei Bambini “Gaslini” – Genova

• Associazione Policlinico di Modena – Modena

• Fondazione “Bambino Gesù” – Roma

• Fondazione Ospedale “Regina Margherita” – Torino

• Azienda USL Toscana Sud-Est – reparti pediatrici degli ospedali dell’Area Toscana Sud-Est



