Da Assoservizi il corso di formazione per diventare agente immobiliare

Iscrizioni aperte fino all'8 settembre, 20 posti a disposizione 130 ore di lezione, in parte a distanza e in parte in presenza a Siena

Grosseto: Assoservizi, l'agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud, propone un corso di formazione obbligatoria per diventare Agente immobiliare. La partecipazione al corso – riconosciuto dalla Regione Toscana e organizzato in collaborazione con il Collegio Fiaip Siena-Arezzo – fornisce competenze specifiche per gestire l'attività lavorativa e consente l'accesso all'esame per Agente d'affari immobiliari da sostenere alla Camera di commercio per l'avvio della professione. Le lezioni (130 ore, in incontri da 4 ore ciascuno) saranno tenute per il 50% in modalità a distanza sincrona e per il restante 50% in presenza nella sede di Siena, in via Dei Rossi 2 a partire dal mese di settembre con il ricorso a formatori esperti e qualificati.

È previsto un massimo di 20 partecipanti maggiorenni e diplomati. Le iscrizioni scadono venerdì 8 settembre. Il costo della frequenza è pari a 780 euro (esente Iva) comprensivo di assicurazione contro gli infortuni, materiale di supporto al corso e libro di testo. Per formalizzare l'iscrizione occorre trasmettere domanda d'iscrizione su format della Regione Toscana, con autocertificazione del titolo di studio, copia di un documento di identità valido e curriculum vitae datato e firmato con l'autorizzazione prevista dalla normativa sulla privacy. Per maggiori dettagli scrivere a.frilli@confindustriatoscanasud.it o chiamare i numeri 0577 2571 e 342 3353884.

Il programma del corso prevede lo studio delle normative che disciplinano il settore e la figura professionale del mediatore, elementi di diritto civile, commerciale e tributario e approfondimenti sul settore merceologico di riferimento, con prove scritte di fine modulo. Per ottenere l'attestato di frequenza su format della Regione Toscana, obbligatorio per sostenere poi in autonomia l'esame in Camera di commercio, è necessaria una frequenza minima del 70% delle ore di corso.