"Da Abbey Road al colosseo". Spettacolo di Bianka e Francesca De Fazi

Montemerano: Lo spettacolo, organizzato da Accademia del Libro e Pro Loco, nasce dalla proposta delle sorelle De Fazi di presentare il loro recente libro "Da Abbey road al Colosseo", edito da Castelvecchi, proprio nella “magica cornice di Piazza del Castello” a Montemerano, perché si sentono “un po’ montemeranesi”, visto che la loro madre, “lo spirito guida” di questo libro, è nata e cresciuta nel borgo maremmano.



“Due sorelle, due facce della stessa medaglia, con una grande passione per la musica che diventerà una missione, attraverso un ventennio scandito da due episodi, tra un peccato e la redenzione, tra un sogno e la sua realizzazione…”.





La storia raccontata nel libro ha inizio il giorno di Pasqua del 1980, quando le allora giovanissime Bianka e Francesca, in vacanza a Londra con la famiglia, scappano dall’albergo per recarsi in Cavendish Avenue, nella lussuosa casa georgiana di Paul Mc Cartney. Cresciute con le canzoni dei Beatles - la loro “bolla magica” dopo la morte della madre, le due sorelle scavalcano il muro di cinta, si mettono a perlustrare il giardino e, come per magia, riescono ad entrare nel gazebo: “Erano dentro un sogno da sveglie, nell’incantesimo dei Beatles, sull’altare dei loro beniamini”. Setacciano il Geodome “con una ingorda curiosità”, fino a scovare l’agenda di Paul e sua moglie Linda del 1970, l’anno di scioglimento della band. Senza pensarci troppo, Bianka e Francesca mettono l’agenda in borsa e scappano. Il diario diventa una sorta di filo conduttore di tutto quanto il percorso artistico e umano delle sorelle. Il diario le accompagnerà nel loro straordinario viaggio nel mondo della musica rock, blues e soul, fino a quando, venti anni dopo, la madre appare in sogno a tutt’e due con un messaggio…

L'appuntamento è Sabato 8 luglio, in piazza Castello a Montemerano, alle ore 21. La lettura e il commento di alcuni passi del romanzo autobiografico si alternerà all’esecuzione di brani musicali dal caratterizzante sound beatlesiano, tratti dal nuovo album The Loot. Francesca alla voce e alla chitarra eBianca alla voce saranno accompagnate da Sabrina Scriva al basso.

Francesca De Fazi. Cantautrice, chitarrista, blueswoman, cresciuta artisticamente tra l’Inghilterra e gli Stati Uniti ha riportato la sua musica dall’Europa all’Africa. La sua carriera è caratterizzata da una fervente attività concertistica. Autrice di canzoni per vari interpreti, ha prodotto diversi album, e vanta importanti esperienze e collaborazioni con grandi nomi dal jazz al rock.

Bianka De Fazi. Interprete carismatica soul, R & B, jazz, ha esordito discograficamente nei primi anni 90 con il nome di Lilith. Vanta una lunga carriera come vocalist e performer, in RAI come Bianca Blues, e nel panorama live in Italia e nel Regno Unito. Ha diviso il palco con celebri artisti italiani e internazionali. È co-produttore performante con la sorella del progetto musicale Abbey Road Naughty Girls, registrato agli Abbey Road Studios di Londra.