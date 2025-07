D.OFF porta la danza contemporanea a Magliano in Toscana: tra arte, borghi e giovani talenti

Dal 28 luglio al 2 agosto il borgo medievale ospita la tappa toscana della rassegna nazionale. In scena 9 spettacoli, 2 laboratori e vetrine dedicate ai coreografi emergenti.

Magliano in Toscana: La danza torna protagonista nei luoghi più suggestivi d’Italia con D.OFF – Incontro tra la danza e la città, la rassegna nazionale di danza contemporanea che approda in Toscana dal 28 luglio al 2 agosto, nel borgo medievale di Magliano in Toscana, con il titolo “Le Mura oltre”.

Nata nel 2013 a Matelica (MC) come “Face OFF”, la rassegna è oggi un progetto diffuso e multidisciplinare, curato da Art Hub con la direzione artistica di Roberto Lori e organizzativa di Marika Errigo, in collaborazione con Compagnia degli Istanti / Simona Bucci. D.OFF è sostenuto dal Comune di Magliano in Toscana.

Il programma della tappa toscana è ricco: 9 spettacoli, 2 laboratori, vetrine per giovani autori e una selezione di coreografi e compagnie tra le più interessanti del panorama nazionale.

In scena: dalla classicità al contemporaneo

Il 30 luglio alle ore 19 si inaugura allo Chalet di piazza Marconi con lo spettacolo “Μεταξύ” della Compagnia degli Istanti, un assolo potente di Simona Rando sul tema dell’identità e del confine tra sé e mondo. A seguire “Invidia” di Motus Danza, coreografia di Simona Cieri, che riflette sull’invidia ai tempi dei social. Chiude la serata “Infinitamente Mutabile” di Artemis Danza, primo lavoro autoriale di Raffaele Coppola, sul tema delle maschere interiori.

Il 31 luglio ci si sposta nel Giardino del Torrione con una maratona di quattro spettacoli dalle 19:

“Respiri di Bellezza” di Francesca Selva , un site-specific poetico e improvvisato;

di , un site-specific poetico e improvvisato; “En Pathos – Sentirsi sentiti” di Versiliadanza , con Valentina Sechi e Luca Tomao ;

di , con e ; “Mosaico” di Alba Maestrelli , ispirato all’arte antica della Domus del Mito;

di , ispirato all’arte antica della Domus del Mito; “Essere solo l’occhio” di Samantha Montagna, giovane promessa della scena contemporanea, dedicato alla fotografa Vivian Maier.

Il 1° agosto alle 21.15 torna protagonista Roberto Lori con lo spettacolo “Terra Mia”, ispirato al romanzo Carlone di Libero Bigiaretti, un affresco danzato sulla vita nei borghi italiani tra le due guerre, interpretato da un cast corale e dai partecipanti ai laboratori.

Gran finale il 2 agosto alle 18:30, sempre allo Chalet di piazza Marconi, con “Il Gatto con gli Stivali”, spettacolo per famiglie e bambini dai 3 ai 10 anni, diretto e interpretato da Roberto Lori e Fabio Bacaloni, sulle musiche di Čajkovskij.







Spazio ai giovani e alla formazione

Anche in questa edizione, D.OFF riserva spazio ai giovani coreografi locali con due vetrine il 30 e 31 luglio, dove potranno presentare le loro creazioni originali.

Completano il programma due laboratori di danza contemporanea (28 luglio – 1 agosto) ospitati nelle palestre comunali:

per danzatori dai 12 anni in su con Roberto Lori (livello intermedio/avanzato),

(livello intermedio/avanzato), per bambini dagli 8 ai 12 anni con Samantha Montagna (livello base).

Le restituzioni pubbliche dei laboratori si terranno il 1° agosto.





Info utili

Biglietto: €3 – acquistabile direttamente sul luogo di spettacolo

€3 – acquistabile direttamente sul luogo di spettacolo Prenotazioni: tramite il link sul sito www.arthub.live

tramite il link sul sito www.arthub.live Location: Chalet di Piazza Marconi e Giardino del Torrione, Magliano in Toscana (GR)

Chalet di Piazza Marconi e Giardino del Torrione, Magliano in Toscana (GR) Non solo spettacoli: D.OFF trasforma piazze, giardini e borghi in palcoscenici aperti alla danza contemporanea, valorizzando luoghi della quotidianità attraverso il movimento.

(foto Giampaolo Becherini - Enrico Gallina)