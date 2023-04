Cybersecurity, seminario martedì 18 aprile a Prato

Prato: Gli attacchi cyber creano danni sociali ed economici alle imprese e mettono a rischio la privacy dei consumatori. Diversi report evidenziano un aumento significativo degli attacchi cyber diretti alle Pmi, tuttavia i rischi cyber e l’impatto sul business non sono ancora ben compresi all’interno delle aziende. Per questo la Regione Toscana, in collaborazione con Prisma, la Casa delle tecnologie emergenti del Comune di Prato, ha organizzato il primo seminario informativo sulla cybersecurity che si svolgerà martedì 18 aprile, presso il Centro di Competenze 5G, in via Galcianese 34 a Prato.

L’evento vedrà i saluti istituzionali dell’assessore regionale alle infrastrutture digitali, Stefano Ciuoffo, dell’assessore a innovazione e agenda digitale del Comune di Prato, Benedetta Squittieri, e dei direttori alle attività produttive e sistemi informativi della Regione, Albino Caporale e Gianluca Vannuccini.

Le due sessioni del seminario tratteranno in primo luogo la regolazione delle nuove tecnologie, ed in seconda battuta i rischi cyber, gli attacchi più comuni e le tecniche di difesa per arginarli. A relazionare sui suddetti temi vi saranno il direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, Andrea Simoncini, e Nicolò Cardamone della Fondazione Ugo Bordoni.

“Questo primo incontro - commenta l’assessore Ciuoffo insieme a Leonardo Marras, assessore regionale a economia e turismo - è un’opportunità che la Regione Toscana, con il supporto della Fondazione Ugo Bordoni e in collaborazione con Prisma e il Comune di Prato, intende fornire sia alle piccole e medie imprese, sia ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La pressione degli attacchi cyber è aumentata in modo significativo su tutto il territorio nazionale nell’ultimo anno e questo fenomeno ha coinvolto sia il mondo dell’impresa che le strutture pubbliche degli enti locali”.

“Nella sessione di martedì - aggiungono Ciuoffo e Marras - verranno trattate casistiche di attacchi molto frequenti e per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno e necessario estendere l’invito e non limitarlo al mondo delle imprese. L’impegno della Regione sarà quello di incrementare queste attività di divulgazione, rivolte ad entrambi gli ambiti, affinché cresca la consapevolezza e l’alfabetizzazione digitale in maniera diffusa”.

L’evento si terrà sia in presenza, al Centro di Competenze 5G in via Galcianese 34 a Prato, sia da remoto al link https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_eFsmllBfR8qcfuoNDCJFeQ