Cyberbullismo e bullismo, Rossi (FDI): “Mai abbassare la guardia"

Grosseto: “La Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo è quantomai un'occasione utile ed importante per sensibilizzare tutta l'opinione pubblica su un fenomeno sempre più diffuso e dannoso che colpisce soprattutto bambini, adolescenti e giovani”. È quanto afferma il deputato Fabrizio Rossi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione bicamerale per l’infanzia e adolescenza.

“In Italia – commenta Rossi, - circa il 37% dei bambini e adolescenti sono giornalmente esposti a messaggi sul web che incitano odio e violenza, mentre invece oltre il 34% visualizzano immagini aggressive o violente. Secondo un report pubblicato recentemente da parte di Unicef, riguardante la condizione dell’Infanzia nell'Unione Europea, sembrerebbe che circa un terzo dei bambini di età attorno ai dieci anni, residenti in Paesi Ue, non fosse in grado di stabilire e comprendere se un sito o pagina social o web fosse affidabile o meno. Inoltre, sempre da un'indagine condotta nel 2020 in quindici nazioni dell'Ue, quasi il 10% dei bambini e ragazzi di età compresa tra i 9 e i 16 anni che utilizzano Internet, avrebbe dichiarato di essere stato vittima di cyberbullismo almeno una volta al mese, mentre tra i ragazzi dai 12 ai 16 anni, ha invece visualizzato mediamente tra l'8 e il 17 per centro contenuti online ritenuti dannosi. Infine, circa un 13% di quest’ultimi avrebbe ricevuto, alcune volte nell’anno, richieste a sfondo sessuale. Tutti numeri che fanno davvero accapponare la pelle e che mettono in grave rischio i nostri ragazzi e adolescenti”.

“Quindi, occorre massimo impegno da parte di tutti, Istituzioni comprese, per combattere il bullismo e il cyberbullismo. Fenomeno, quest’ultimo che colpisce i nostri bambini, ragazzi e adolescenti. È bene quindi adoperarsi tutti assieme, unendo forze e sinergia, per combattere tutti quei comportamenti adottati in qualsiasi sia la forma: fisica, verbale, psicologica e, purtroppo, sempre più frequentemente, anche attraverso i mezzi digitali che portano al fenomeno chiamato cyberbullismo, che vanno a colpire tutte quelle vittime percepite come più deboli, come spesso accade verso i bambini e adolescenti”, conclude Fabrizio Rossi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione bicamerale per l’infanzia e adolescenza.