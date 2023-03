Curarsi con il mare ad Artemare Club

Monte Argentario: Continua la campagna "leggere necesse est" e Artemare Club questo weekend promuove la lettura di due libri importanti per la salute, di non facile reperimento in esposizione e a disposizioni di tutti per la loro visione nella propria sede nel Corso Umberto di Porto Santo Stefano, “Curarsi con il mare” di Sylvie Lalague e “Curarsi con l'acqua di mare” di Jean Claude Rodet e Maxence Layet.



Arriva la primavera e fare una passeggiata o trascorrere una vacanza al mare è un toccasana che non ha prezzo per la vita e l’Associazione raccomanda la stupenda costa maremmana con l’Argentario e le sue isole, luoghi meravigliosi dove lo stare vicino al mare stimola il cervello e si cura il corpo.

Tanti i benefici naturali e gratuiti, la sua vista il suo colore azzurro blu da sollievo e ha un potere rilassante e tranquillizzante, una cromoterapia che riattiva le parti del nostro cervello per un atteggiamento positivo nei confronti della vita, il suo iodio è un aerosol naturale, grazie alla combinazione con.la salsedine, il mare migliora la respirazione grazie ai sali contenuti come cloruro di sodio e di magnesio, calcio, potassio, bromo e silicio. Il mare aumenta il nostro stato di calma e di benessere, le onde del mare generano ioni negativi che producono alterazioni molecolari nel nostro corpo e provocano sensazioni di pace e equilibrio e poi stimola il sistema immunitario, rafforza le difese dell’organismo grazie all’assorbimento degli oligoelementi presenti nell’acqua e aiuta a guarire tante malattie della pelle, seguendo i giusti protocolli di esposizione al sole e della balneazione.

Trascorrere del tempo al mare insomma aiuta a guarire i mali dell’anima e del corpo e le donne e gli uomini che frequentano Artemare Club il mare lo vivono il più possibile, uno stile di vita mediterraneo naturale che non potra' mai essere sostituito da nessuna foto e video dei social da nessun influencer, perche' smartphone e pc vengono dimenticati!