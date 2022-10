Cup telefonico unificato: migliora servizio prenotazione della Asl Toscana sud est

Prossimo obiettivo, il numero intelligente.



Grosseto: La Asl Tse continua ad investire in servizi digitali nell'ottica di una velocizzazione delle procedure a favore degli utenti. Da pochi giorni è attivo il cup telefonico unificato: la prenotazione di esami e prestazioni potrà essere effettuata chiamando uno dei numeri di riferimento delle tre province dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 18.00:

Per Arezzo da telefono fisso al numero verde 800 575 800 (Arezzo)



- da cellulare al 0575 379100 (tariffa del proprio operatore telefonico)

-Per Siena 0577 767676



-Per Grosseto 800 500483 da telefono fisso, 0564 972191 da telefono cellulare



Qualora uno dei numeri di riferimento risulti occupato per intenso traffico, visto che in alcuni periodi dell'anno cup tel riceve anche 18000 chiamate a settimana, sarà possibile chiamare gli altri senza preoccuparsi della provincia di interesse. Permangono ovviamente tutte le altre modalità di prenotazione descritte nel sito.



https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/prenotare-visite-ed-esami/ambito-aretino



Non solo, l'Azienda sta mettendo a punto per i prossimi mesi l'entrata in vigore di un numero unico "intelligente" in grado di smistare le telefonate in arrivo secondo alcuni criteri: (provenienza, disponibilità delle linee) in modo che per il cittadino risulti il minimo tempo di attesa.