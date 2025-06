Cup, stop ai numeri verdi. Dal 1° luglio sarà possibile prenotare visite e prestazioni diagnostiche contattando solo numero sia da fisso e cellulare

Dal 1° luglio stop all’uso dei numeri verdi impiegati dagli utenti per prenotare prestazioni e visite al Cup, Centro unico di prenotazione, della Asl Toscana Sud Est.

Grosseto: A mandare in pensione i vecchi numeri verdi è l’evoluzione culturale che ha portato la maggior parte di cittadini a possedere un telefono cellulare. Il numero verde poteva essere chiamato solo da un numero di telefono fisso e non dai telefoni cellulari. Un servizio che aveva un costo per l’azienda sanitaria. «Oggi l'avvento dei cellulari con tariffa flat, la scomparsa delle tariffe da fisso per le interurbane e l'avvento, anche da fisso delle tariffe flat, rendono obsoleti e inutili i numeri verdi. Numeri peraltro costosi perchè le telefonate sono pagate dall'azienda "a consumo"» puntualizza Alessandro Militello, direttore Area Governo sistemi di prenotazione CUP e pagamento prestazioni Asl Toscana Sud Est.

Pertanto dal 1° luglio il CUP telefonico per la prenotazione di visite specialistiche e prestazioni di diagnostica strumentale, contattabile da lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 18.00 sarà raggiungibile indifferentemente attraverso uno di questi numeri:

0577 767676

0575 379100

0564 972191