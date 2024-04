Cultura: Rossi, Petrucci, Minucci (FDI), 2 Mln a provincia Grosseto confermano attenzione governo

Grosseto: "Sono quasi 2 Milioni per la provincia di Grosseto, suddivisi su 13 progetti, e rappresentano la prova che l’esecutivo Meloni, attraverso il Ministero della Cultura guidato dal ministro Sangiuliano, pone la cultura e non solo come una della priorità per della nostra Nazione". A dirlo sono i parlamentari grossetani di Fratelli d'Italia On.le Fabrizio Rossi, la Senatrice Simona Petrucci e il presidente provinciale Luca Minucci, dopo l’annuncio dell’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 da parte del Mic.



"Il costante e condiviso lavoro con i territori della nostra provincia, ponendo la massima attenzione alle esigenze concrete riguardanti il nostro ricchissimo patrimonio artistico e culturale - aggiungono - sono alcune delle caratteristiche fondanti del governo Meloni. In particolare, la nostra provincia beneficia finanziamenti con i quali si potranno assicurare interventi che spaziano dai musei, ai beni archeologici, biblioteche e archivi”.

“A Orbetello – spiegano - l’intervento riguarderà la Villa Romana di Settefinestre, con la messa in sicurezza e restauro delle strutture per un totale di 170 Mila euro, mentre nel comune di Magliano in Toscana gli interventi riguarderanno il restauro e consolidamento delle strutture e delle decorazioni pittoriche della tomba dei Leoni e manutenzione straordinaria della Necropoli “S. Maria in Boraccia” per un totale 230Mila euro. Altro intervento importante riguarda anche il comune di Isola del Giglio con il completamento del progetto di restauro, valorizzazione e fruizione delle strutture della villa romana e dei porti di Giannutri, con ripristini conseguenti alle recenti mareggiate e la messa in sicurezza e consolidamento delle strutture termali e del mosaico romanico di Giglio Porto. A Manciano previsto l’intervento di consolidamento e restauro delle murature del Casale di Poggio Murelle per 300Mila euro. Come altri progetti in provincia di Grosseto”.

“Risorse concrete, che rappresentano il risultato di una scelta che ha come obiettivo quello di valorizzare e tutelare in modo tangibile il nostro immenso patrimonio culturale, che ci rende unici nel mondo. Siamo consapevoli che abbiamo già un’alta attrattività artistico-culturale nella nostra provincia. Con questi interventi programmati sui territori, grazie a questo impegno del governo, i nostri comuni potranno così beneficiare di un'ulteriore opportunità per migliorare l’offerta da offrire al turismo e nel contempo salvaguardare e restaurare il nostro patrimonio culturale”, concludono Fabrizio Rossi, Simona Petrucci e Luca Minucci.