Cultura, Rossi (FDI): “In arrivo a Grosseto quasi 1 Milione di euro dal fondo tutela patrimonio culturale”

Grosseto: “Sono quasi 1 Milione (per la precisione 905.960) gli euro previsti per la provincia di Grosseto nel decreto approvato dal MIC – Ministero della Cultura - relativo al programma delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per il triennio 2025-2027. Una cifra molto importante per il nostro territorio, che ricadrà nei comuni di Orbetello, Castiglione della Pescaia, Monte Argentario e nel capoluogo. Risorse, che assicureranno al preziosissimo patrimonio culturale artistico maremmano un'ulteriore tutela e valorizzazione, in ambiti archeologici, architettonici, artistici e storici. Si va dal restauro degli Archivi di Stato alle zone archeologiche”. Ad annunciarlo è il deputato grossetano di Fratelli d'Italia, Fabrizio Rossi.

“Nello specifico – spiega Rossi – 120Mila euro andranno per il recupero e restauro della villa romana di “Settefinestre” nel comune di Orbetello. Altri 328Mila euro per il comune di Monte Argentario dei quali 70Mila per le opere di messa in sicurezza della “Domitiana Positio”, situata a Santa Liberata e 258Mila euro per il consolidamento, restauro e riqualificazione del "bastione santa Barbara". Per il comune di Castiglione della Pescaia stanziati 160Mila euro per l'area archeologica di Vetulonia, per completamento lavori di valorizzazione degli “scavi Poggiarello Renzetti”. Infine, quasi 300Mila euro, per l'Archivio di stato di Grosseto, dei quali circa 100Mila euro per il restauro della facciata, 85Mila euro per restauro e sostituzione infissi, oltre 50Mila euro per il restauro del fondo dell'Archivio notarile e 63Mila euro per istallazione percorso tattile, corrimano e piattaforma elevatrice per l'abbattimento delle barriere architettoniche”.

“Pertanto, uno sforzo importante a favore della nostra provincia da parte del governo Meloni, messo in campo attraverso il Mic e il ministro Giuli. Esecutivo nazionale, sempre attento alla salvaguardia e tutela del nostro patrimonio e della nostra storia”, conclude l'onorevole Fabrizio Rossi.