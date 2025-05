Cultura, la Toscana dal 15 maggio al Salone del Libro di Torino

Ricca la presenza della Regione con due treni dei lettori che porteranno al Lingotto più di 800 persone sabato 17 maggio. Esaurito da tempo quello con partenza da Chiusi-Chianciano ancora pochi posti disponibili su quello da Livorno

Firenze: Si apre oggi, giovedì 15 maggio, a Torino il Salone Internazionale del Libro e la Toscana partecipa con più di settanta eventi. Sarà una vera e propria invasione di appassionati con oltre 800 persone, soprattutto ragazze e ragazzi, che raggiungeranno sabato 17 maggio la stazione del Lingotto con i due treni speciali organizzati dopo il successo della scorsa edizione.

Il primo, con ancora pochi posti disponibili e prenotabili al link: https://www.capviaggi.it/landing-page/partecipa-ai-treni-dei-lettori/ , partirà alle 6 e 25 da Livorno, fermerà a Pisa e arriverà a Torino alle 10 e 25.

Il secondo, esaurito da tempo, partirà da Chiusi-Chianciano alle 6 e 50, fermerà ad Arezzo e Firenze per arrivare al Lingotto alle 10 e 55. Con il ritorno dei due charter previsto poco dopo le 18.

Ad assisterli l'esperienza nel nuovo stand V139-U140 nel Padiglione Oval di oltre 150 metri quadrati dove dal 15 al 19 maggio saranno presenti 46 piccoli e medi editori toscani, il Gabinetto GP Vieusseux, le quattro Unipress toscane, la Stamperia braille della Regione, la Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo, Fondazione Sistema Toscana, Toscana Promozione Turistica, il progetto 'La Toscana delle Donne', toscanalibri.it , i Festival e premi letterari toscani, la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale e tanti altri per un ricco programma di eventi, incontri d'autore, presentazioni e nuove proposte editoriali.

Da non perdere l'evento speciale, 'Donne nella Scienza: ieri e oggi' in calendario sabato 17 maggio alle 12.45 nella sala Berlino del Centro Congressi Lingotto, a cui parteciperanno Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR, Elena Cattaneo, senatrice a vita e autrice del libro “Scienziate” e Michela Minesso, dell'Università degli Studi di Milano.

L'evento è organizzato dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale della Toscana e dall'Università di Pisa. In quest'occasione verrà presentato il volume 'Un ateneo al femminile' di Pisa University Press.

"La partecipazione della Regione Toscana al Salone del Libro di Torino è accompagnata dal motto 'Leggere liberi, leggere tutti - spiega il presidente Eugenio Giani - Una frase che riflette una convinzione profonda: leggere è sia un diritto che un piacere, è un'attività che arricchisce le persone e fa crescere le comunità. Per questo puntiamo su una Toscana fatta di lettori, oltre che su una Toscana da leggere. Con questa consapevolezza, la nostra presenza al Salone è sempre più significativa: ci presentiamo con i, autori, ma soprattutto con progetti editor e iniziative che coinvolgono biblioteche, scuole, associazioni e territori interi. È la prova concreta del nostro impegno per una regione che investe nella cultura e che, attraverso di essa, vuole migliorarsi.”

Saranno cinque giornate dedicate alla promozione della lettura e alla valorizzazione del patrimonio culturale toscano come spiega il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo: "Essere presenti al Salone del Libro di Torino con decine di eventi, un grande stand, i due treni dei lettori e un'intera comunità culturale che si muove insieme significa molto più di una semplice partecipazione: è la dimostrazione concreta di quanto la Toscana creda nella cultura come infrastruttura fondamentale per il futuro. Portiamo qui le energie vive dei nostri territori – editori, biblioteche, università, premi letterari, istituzioni – ma soprattutto la voglia di condividere storie, idee, visioni. E lo facciamo con uno sguardo speciale rivolto ai giovani, protagonisti anche quest'anno di un'esperienza che è scoperta, confronto, crescita ognuno più libero E dove c'è Lettura, c'è libertà.”

"Ci siamo! - aggiunge il presidente della commissione Cultura dell'Assemblea legislativa Cristina Giachi -. Con entusiasmo andiamo verso Torino per portare la Toscana al Salone. Sarò presente da domani all'inaugurazione e con i primi incontri sui progetti regionali a sostegno della lettura! Buon salone a tutti, in compagnia degli editori toscani presenti al Salone e allo stand della Toscana, e in attesa dei nostri treni che sabato porteranno dalla Toscana a Torino 800 lettori e lettrici".