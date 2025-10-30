Cultura: “Il lato nascosto della musica”

Un ciclo di incontri dedicati alla musica alla Chiesa dei Bigi con l’associazione Archeosofica di Grosseto

Grosseto: La Fondazione Grosseto Cultura, in collaborazione con l’associazione Archeosofica di Grosseto e con il sostegno del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto, presenta il progetto “Il lato nascosto della musica”, un ciclo di incontri a ingresso libero dedicati alla scoperta del potere profondo del suono e delle sue connessioni con le emozioni, l’arte e la spiritualità.

Gli appuntamenti si terranno nella suggestiva Chiesa dei Bigi, nel cuore del Polo culturale Le Clarisse, creando un percorso di approfondimento e ascolto che intreccia la dimensione artistica con quella conoscitiva. Ingresso libero ma consentito fino a 50 posti, senza prenotazioni.

Il progetto è stato portato avanti da Olga Ciaramella, già membro del Consiglio di amministrazione di Fondazione Grosseto Cultura e oggi consigliere comunale di maggioranza nel Comune di Grosseto, con l’obiettivo di promuovere la diffusione della cultura musicale come strumento di crescita interiore e collettiva.

«La Provincia di Grosseto è lieta di condividere gli obiettivi di questo progetto che unisce cultura, arte e riflessione interiore – afferma Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto –. Una iniziativa che arricchisce il nostro territorio, valorizzando al tempo stesso i luoghi della cultura. La musica, nella sua dimensione più profonda, è un linguaggio universale capace di unire le persone e di stimolare nuove consapevolezze: per questo invitiamo i cittadini a partecipare ai vari appuntamenti che avranno come protagonisti dei musicisti di grande sensibilità e talento, certi che sapranno offrire momenti di autentica emozione e arricchimento personale».

«Siamo lieti di sostenere questa importante iniziativa. Grosseto – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Cultura, Luca Agresti – è sempre più terra fertile per progetti che mirano ad accrescere il livello culturale offrendo spunti di elevata caratura. Tra l'altro – proseguono sindaco e assessore – ogni iniziativa ha il duplice risvolto di riuscire a coinvolgere la cittadinanza e, al tempo stesso, valorizzare luoghi della città che possiedono un fascino indubbio come, in questo caso, la suggestiva Chiesa dei Bigi».

«Questo ciclo di incontri – dichiara il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari – rappresenta un’occasione preziosa per vivere la musica come esperienza culturale e personale insieme. Attraverso la collaborazione con l’Associazione Archeosofica, si rinnova l’impegno della Fondazione nel valorizzare la Chiesa dei Bigi come luogo d’incontro tra arti, saperi e crescita interiore, offrendo alla città appuntamenti di grande qualità e gratuiti, aperti a tutti».

«Con questo progetto – dichiara la consigliera comunale, Olga Ciaramella – desideriamo portare a Grosseto la cultura e la musica di alto livello, rendendole accessibili a tutti in un luogo unico come la Chiesa dei Bigi. Credo fortemente che la diffusione della bellezza, attraverso il linguaggio universale della musica, sia uno strumento fondamentale per la crescita culturale e umana della nostra comunità»

«L’associazione Archeosofica da anni promuove eventi culturali nel territorio grossetano organizzando, nella propria sede o in sale pubbliche mostre d’arte, conferenze a carattere storico-filosofico-scientifico, viaggi culturali e corsi pratico-teorici sull’arte e il benessere psico-somatico – dicono dall’associazione –. In più occasioni gli argomenti trattati hanno riscosso grande interesse e partecipazione di pubblico e crediamo, con questa nuova proposta, di offrire gli strumenti per una educazione più consapevole all’ascolto della musica. Affronteremo insieme un viaggio nel mondo musicale per investigare le dinamiche profonde che fanno della musica uno strumento di evoluzione emotiva e spirituale, con esibizioni dal vivo»,

IL PROGRAMMA

CHIESA DEI BIGI – Polo culturale Le Clarisse (via Vinzaglio 27, Grosseto)

Tutti gli incontri alle ore 17.00. Ingresso libero ma consentito fino a 50 posti, senza prenotazioni.

Lunedì 3 novembre – “Viaggio nei generi musicali”

con Alessandro Pelagatti, pianista e compositore

Un percorso tra ritmi, strumenti e tonalità per comprendere come la musica influisca sul nostro stato d’animo e sulle nostre emozioni.

Lunedì 10 novembre – “Musica, pensieri, emozioni”

con Graziana Biondi, cantante soprano e vocal coach

Un’esperienza dal vivo per esplorare il potere vibratorio del suono e i suoi effetti sulla mente e sul corpo.

Lunedì 17 novembre – “La magia del canto”

con Debora Beronesi, soprano di fama internazionale

Un viaggio nel mondo della voce cantata, alla scoperta della sua forza artistica e spirituale.

Lunedì 24 novembre – “Il lato nascosto della musica”

con Emiliano Sciarra, pianista, compositore e saggista

Tra scienza e tradizione, un incontro per svelare come la musica possa diventare strumento di evoluzione emotiva e spirituale.

Lunedì 1 dicembre – “Gli scopi della musica”

con Davide Parola, musicista, produttore e polistrumentista

Un viaggio tra melodia e percezione per comprendere come la musica agisca su di noi e orienti le nostre scelte interiori.

Domenica 4 gennaio 2026 – Chiesa di san Francesco

concerto finale con il coro di circa 50 elementi dell’Accademia Santa Cecilia di Firenze



