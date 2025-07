Cultura. Gloria Mazzi è premio “Pomeriggi Culturali a Villa Donati” 2025.

Grosseto: Gloria Mazzi è premio “Pomeriggi Culturali a Villa Donati” 2025. E’ stato Giacomo Moscato, vincitore della passata edizione, a consegnarlo alla pianista e docente grossetana nel corso di una serata, condotta da Carlo Sestini, appositamente allestita presso la villa di proprietà di Francesco Donati, presidente della associazione nata da “La Maremma per Dante” e oggi spazio stabile di confronto, approfondimento e condivisione a livello provinciale.

Serata che ha permesso, tramite gli interventi dello stesso presidente Donati e dalla consigliera della “Maremma per Dante”, Sonia Bonari, di illustrare le iniziative realizzate e quelle in prossima attuazione, ma anche di conoscere l’attività portata avanti da Giacomo Moscato, vincitore della prima edizione del premio, a cui è toccato consegnare, in una sorta di passaggio di testimone, la targa 2025 a Gloria Mazzi, la quale si è detta commossa e orgogliosa di aver ricevuto questo riconoscimento che rende merito al grande lavoro svolto in tanti anni, affiancata dal marito Claudio Cavalieri e dalla sua famiglia naturale e di Agimus. Un premio dedicato a chi, attraverso il proprio lavoro, diffonde le eccellenze della nostra terra, in ambito artistico, musicale, letterario, scientifico e sociale.

“Dopo Moscato - è stato il commento del presidente Donati - non potevano scegliere persona migliore. Musicista, docente, direttrice artistica, presidente di Agimus Grosseto, Gloria Mazzi è una donna che ha saputo coniugare talento, passione e visione, dando alla musica non solo una “voce", ma una direzione. Ha saputo coinvolgere per la prima volta anche le istituzioni militari in un progetto artistico e culturale, rendendo la musica un linguaggio comune e trasversale. Inoltre con determinazione e generosità, da anni promuove la cultura musicale nella nostra provincia, facendo crescere il livello sia del pubblico che degli interpreti, rivolgendo uno sguardo speciale ai giovani, ai giovanissimi, a chi rappresenta il futuro. Gloria Mazzi - ha concluso il presidente - non è solo una professionista di alto livello ma è un riferimento, un esempio, un seme piantato nel cuore della nostra Maremma che continua a dare frutti”.

“Vorrei solo dire grazie a chi ha pensato, a chi lo ha realizzato e a tutti coloro che hanno contribuito alla mia crescita personale e professionale - commenta Gloria mazzi - siete troppi per nominarvi tutti, ma grazie di cuore sincero. Se sono qui, è grazie a tante sfide vinte e perse, tanti momenti difficili e tanti meravigliosi. Questo è il percorso, siamo la somma di ciò che abbiamo vissuto e di come abbiamo reagito a tutto ciò che ci è stato presentato, e perché no, ovviamente dentro c’è anche un po’ di follia e incoscienza. Fondamentale direi”. La serata si è conclusa con una esibizione di Gloria con il marito Claudio Cavalieri, che hanno eseguito un piccolo concerto per piano e violino con brani di Piazzolla, Morricone, Pergolesi e Williams.