Cucina. Terry Giacomello ospite a Grosseto

Nella serata di venerdì 3 marzo il ristorante Blackwood di Grosseto ha accolto lo chef Terry Giacomello, ospite del programma televisivo Masterchef.



Grosseto: Con l’aiuto del cuoco del noto locale grossetano Emanuele Cicatiello, lo chef ha preparato una vera e propria cena molecolare, seguendo delle tecniche specifiche e applicando la scienza alla cucina. La gastronomia molecolare si occupa di studiare i processi chimici che stanno alla base della cucina tradizionale e permettono agli alimenti di trasformarsi nel prodotto finito. Terry Giacomello ne è un vero e proprio esperto. Lo staff di Blackwood ha fortemente voluto la sua presenza all’interno del ristorante per far conoscere ai cittadini questo nuovo modo di cucinare e, ovviamente, per imparare da un vero e proprio maestro.

"Siamo entusiasti di aver avuto come ospite nella nostra città un cuoco di così alto livello - dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Cultura Luca Agresti - ringraziamo il ristorante Blackwood per aver organizzato quest'iniziativa così particolare che ha fatto conoscere anche ai grossetani questa nuova gastronomia.”

“Queste sere sono state molto importanti per noi e siamo onorati che lo chef ci abbia scelto - sottolinea Annalisa Paoli - Ringraziamo Sapori di Toscana, il conte Guicciardini, Simonelli, Altobelli forniture alberghiere e La Maremmana mozzarelle per il loro supporto in questa iniziativa. Siamo felici che sia andato tutto esaurito nel giro di poche ore e ci auguriamo di poter continuare ad accrescere ancora la qualità e l'innovazione dei piatti che il nostro ristorante propone".