CT Europa 2000: al torneo di Pasqua vince la coppia Donatella Grilli - Blu Marziale

Grosseto: Si è giocato sui campi di via Austria a Grosseto sabato primo aprile, il torneo sociale di doppio denominato "Torneo di Pasqua", organizzato dal CT Europa 2000 del presidente Marcello Quattrini. Il torneo prevedeva un tabellone principale e uno di recupero, riservato alle coppie che avevano perso al primo turno.

La vittoria nel tabellone principale, è andata alla coppia formata da Donatella Grilli e Blu Marziale che si sono imposti su Valter Bruni e Fabrizio Rossi. Al via per questa edizione ventiquattro, tra giocatori e giocatrici, suddivisi in dodici coppie di doppio. Il tutto sotto la supervisione della maestra federale Sara Grechi che ha diretto tutto il torneo.





Nel tabellone di "recupero", ha invece vinto la coppia Antonio Ciaralli-Vincenzo Botti. Ricchi i premi offerti dallo sponsor della manifestazione: il Caseificio Grosseto di via Aurelia Nord, che da sempre supporta il CT Europa 2000.

Questi i giocatori e le giocatrici che hanno partecipato al torneo:

Antonio Ciaralli, Susanna Baccani, Michela Spadi, Franco Crovetti, Mauro Ciani, Manuela Giovannini, Fabrizio Rossi, Valter Bruni, Manuele Bartolucci, Vincenzo Botti, Vincenzo Ianniello, Michele Curci, Donatella Grilli, Andrea Bencreati, Mario Giacco, Elena Di Capua, Maurizio Costantini, Emanuele Culotta, Andrea Balestra, Federico Giabbani, Blu Marziale e Antonio Casaburi.

Nelle foto: in alto la coppia Grilli-Marziale vincitrice del torneo; a seguire la coppia Ciaralli-Botti vincitrice del tabellone di "Consolazione" assieme al presidente Marcello Quattrini e alla maestra Sara Grechi; in fondo foto di tutti i partecipanti