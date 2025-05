Csi. La Sinfonia dell'Acrobatica Aerea: armonia in aria

Impegnare un atleta di Gussago 400 in gara. Molte società lombarde sul podio. Buoni risultati anche per le ginnaste del Veneto e del Friuli Venezia Giulia

Brescia: Trick semplici e complessi, oltre 300 coreografie hanno eseguito impreziosito il Campionato nazionale CSI di Acrodance, disciplina che unisce alla danza il gesto atletico acrobatico. Due giorni di ottime performance, quelli vissuti al Palazzetto “Corcione”, di Gussago, all'interno del Galà di Franciacorta, tradizionale kermesse organizzata dal CSI Lombardia, con il CSI Brescia, e dalla locale società bresciana D·Light. Circa 400 finalisti impegnati in gara, nel singolo, a coppie o in gruppo. Innanzi alla giuria di esperti, le coreo sui tappeti danza e sui tatami della categoria Acrodance, hanno sancito il predominio delle padrone di casa della D·Light.

Con loro sul podio le orobiche della Ginnastica Artistica Koru, le virgiliane dell'Airone Mantova e le gardesane del Sirmione Dance-US Ravizza. Tra i solisti ed i gruppi sul palco dell'Acrobatica aerea con cerchio, tessuti, ed Aerial show group, hanno invece ottenuto buoni risultati anche altre società come l'ASD Movimento fitness Express Yourself Treviso, Nuova Realtà del Friuli Pordenone. Bilancio positivo nelle parole di Diana Verona, referente nazionale del progetto Acrodance CSI, che ha chiuso il sipario del campionato ha affermato: « Le squadre partecipanti alla sezione Acrodance del Galà di Franciacorta CSI hanno mostrato un livello tecnico e coreografico sorprendente, cogliendo pienamente il senso del progetto che unisce danza e acrobatica in una visione contemporanea e formativa. Questa edizione ha segnato una svolta chiara nella direzione del percorso che stiamo costruendo, e siamo felici di poter proseguire con le realtà più coinvolte all'interno del circuito a tappe qualificanti, a partire dallo stage formativo con l'olimpionica Laura Vernizzi previsto per il 29 giugno ».