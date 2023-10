Sport Csen: Tutto pronto per il corso per Educatore Cinofilo. Al via le iscrizioni 12 ottobre 2023

Grosseto: Vuoi fare l’Educatore cinofilo? Bene con Csen Grosseto si può fare. Da oggi sono aperte le iscrizioni per il corso di Educatore Cinofilo organizzato dal comitato provinciale dello Csen, - Centro Sportivo educativo Nazionale – di Grosseto. La sede è quella del Centro cinofilo della Scuola Cinotecnica Italiana, situata in località “Casalone” a Grosseto. A partire da sabato 24 e domenica 25 novembre partiranno i corsi, con cadenza mensile.

Le lezioni – spiega Alessio Pernazza, direttore del corso e responsabile nazionale scuola Cinotecnica Csen - saranno tenute esperti in varie discipline attinenti al corso stesso”. “L’educatore cinofilo – continua Alessio Pernazza, - è quella figura professionale che dopo aver acquisito un’adeguata formazione nello specifico campo, come quella della pratica nell’insegnare ai cani e ai loro proprietari i comportamenti utili a migliorare la loro relazione e socializzazione del cane. Quindi, l’educatore cinofilo è colui tra le varie prerogative e funzioni, avrà anche quella di indirizzare i futuri proprietari, nella scelta del cane più adatto al proprio nucleo familiare”. Le lezioni, che avranno una cadenza mensile, prenderanno il via sabato 25 e domenica 26 novembre. Il corso terminerà, dopo circa 200 ore di lezione, tra studio teorico e pratica, con l’esame finale nel mese di giugno 2024. Tra i docenti, oltre che lo stesso Alessio Pernazza, direttore del corso e laureato in Scienze Cinotecniche, formatore e istruttore cinofilo, addestratore Enci gruppo 1 e istruttore Global k9 per attività di Soccorso e Mantrailing, ci saranno Gianni Orlandi, formatore cinofilo, agility e dog dance Csen, da Manuel Bordo, istruttore cinofilo e addestratore Enci e Csen; Antonio Ciampelli, medico veterinario comportamentalista; e Antonio Valentino Federici, istruttore cinofilo Csen Nosework. Per informazioni e iscrizioni: presso la sede della scuola di Cinotecnica di Grosseto, oppure Tel. 346 8015084, o mail: info@scuolacinotecnicaitaliana.it - sito web Scuola Cinotecnica Italiana: http://scuolacinotecnicaitaliana.it/about/

