CSEN: Tutto pronto per il Corso Nazionale di Educatore cinofilo

Redazione Grosseto: E’ da qualche giorno che sono aperte le iscrizioni per corso di qualifica di Educatore Cinofilo organizzato dal comitato provinciale dello CSEN, di Grosseto. La data per potersi iscrivere scade il 15 Gennaio 2023. Al corso sono ammessi massimo 20 persone.



“La persona che vuole intraprendere l’attività di educatore cinofilo, - dice Alessio Pernazza, presidente del corso e della CSEN provinciale - si occuperà di addestrare il proprio animale, nel caso specifico il cane, nell’equilibrio adattativo e proattivo al proprio ambiente di vita, curando lo sviluppo dei comportamenti compatibili con la comunità nel quale l’animale vive”. Il corso si terrà presso il centro della Scuola Cinotecnica Italiana di Grosseto, suddiviso in lezioni teoriche, sia frontali che online, e lezioni pratiche e sarà tenuto da docenti qualificati a partire dal direttore Alessio Penazza, laureato in Scienze cinotecniche, addestratore ENCI Gruppo 1 e formatore cinofilo CSEN, dal dottor Antonio Ciampelli, medico Veterinario comportamentista, da Antonio Valentino Federici, istruttore cinofilo CSEN Nosework, Manuel Bordo, istruttore cinofilo e addestratore ENCI Gruppo 1 e dal ragioniere commercialista Claudio Miserocchi. A fine corso è previsto un esame che rilascia il diploma Nazionale di EPS riconosciuto da CONI e CSEN, e la relativa iscrizione all’albo tecnici. Per informazioni e iscrizioni tel. 3468015084 - 3458749648, oppure mail: info@scuolacinotecnicaitaliana.it, Chi abita a Grosseto e provincia si può recare anche direttamente presso la sede della scuola di Cinotecnica Italiana di Grosseto - zona Casalone centro commerciale Aurelia Antica. Seguici





