Sport Csen Grosseto Alessio Pernazza premiato a Firenze per intervento terremoto in Turchia 22 giugno 2023

22 giugno 2023 Stampa

Redazione

Firenze: Nella mattinata di sabato 17 giugno, presso l’Auditorium “Al Duomo” di Firenze, è stato consegnato al grossetano dottor Alessio Pernazza la pergamena con l’attestato di riconoscimento da parte dell’Università popolare scienze della formazione cinotecnica, per l’impegno profuso durante gli interventi di soccorso nel terremoto che ha colpito la Turchia nello scorso mese di febbraio.



Alessio Pernazza, presidente provinciale dello Csen (Centro sportivo educativo nazionale) Grosseto, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento da parte del rettore prof. Simone Falcini, quale “Premio al valore”, in qualità di responsabile nazionale dello Csen per la cinofilia da soccorso. Pernazza, nello scorso mese di febbraio, assieme al team italiano gruppo cinofilo della Csen composto da 6 operatori con al seguito i rispettivi cani, appositamente addestrati per la ricerca di dispersi sotto le macerie, era partito per la Turchia, contribuendo con il proprio team a salvare decine di vite umane rimaste sotto le macerie del disastroso sisma turco, e nello specifico quello riguardante la regione di Antiochia.

Durante la cerimonia di consegna del premio, il rettore dell’Università popolare scienze della formazione cinotecnica, ha dato lettura di una lettera di ringraziamento pervenuta dal presidente dell’VIII^ Commissione della Camera dei Deputati, onorevole Mauro Rotelli e quella pervenuta da parte del Consolato della Turchia di Roma, per l’impegno profuso e per le persone che Pernazza assieme al suo team sono riuscite a salvare. Alla manifestazione ha presenziato anche la parlamentare On.le Michela Vittoria Brambilla, Deputato da sempre molto vicino alle tematiche legate al mondo della tutela degli animali.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Csen Grosseto Alessio Pernazza premiato a Firenze per intervento terremoto in Turchia Csen Grosseto Alessio Pernazza premiato a Firenze per intervento terremoto in Turchia 2023-06-22T17:12:00+02:00 328 it Csen Grosseto: Alessio Pernazza premiato a Firenze per l’intervento cinofilo terremoto in Turchia PT2M /media/images/pernazza-2.jpg /media/images/pernazza-2.jpg Maremma News Firenze, Thu, 22 Jun 2023 17:12:00 GMT