Csen Grosseto: Al via il progetto “Un abbraccio a quattro zampe”

La Pet Therapy dedicata a minori, anziani e disabili



Grosseto: Tutto è pronto per la parte operativa del progetto “Un abbraccio a quattro zampe seconda edizione”, iniziativa che prevede sedute di pet therapy messe in campo dal comitato provinciale dello Csen Grosseto del presidente Alessio Penazza. Il progetto, che ha beneficiato da parte dell’assessorato al Sociale del comune di Grosseto del contributo riservato alle associazioni appartenenti al Terzo settore, è dedicato a minori, anziani e persone che presentano disabilità.

“Per poter partecipare – spiega Alessio Pernazza, presidente provinciale Csen Grosseto - dovrà essere il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta, in caso di minore, a proporre questa tipologia di approccio che la nostra associazione mette a disposizione interagendo con i professionisti che si dedicheranno alle sedute pratiche”. “Gli interventi effettuati assieme agli animali, in questo caso con l’utilizzo dei cani, genericamente indicati con il termine di “Pet Therapy”, - prosegue Pernazza - comprendono una vasta gamma di progetti finalizzati a migliorare la salute e il benessere delle persone con l’ausilio di “pet”, ovvero di animali da compagnia”.

“Infatti, - prosegue Pernazza - la convivenza con gli animali, quando impostata sul principio di relazione, rappresenta già di per sé fonte di beneficio per la società. Inoltre, gli animali domestici possono svolgere anche un importante ruolo di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi e educativi e il loro impiego, in ambito terapeutico, non solo ha avuto una notevole diffusione ma, uscito dall’empirismo iniziale, sta avendo sempre più un approccio scientificamente provato”.

“Il nostro progetto si suddividerà in sei fasi – commenta il presidente del Csen Grosseto - con l’obiettivo principale di incrementare l’utilizzo della Pet Therapy per aiutare le persone. Utilizzeremo degli indicatori di input e output dati, e indicatori di risultato per valutare gli effetti sui beneficiari. Le caratteristiche fondamentali degli indicatori, i quali saranno di carattere sociale, saranno la capacità di descrivere e verificare gli obiettivi di progetto in termini operativamente misurabili. Saranno inoltre adottate delle schede predisposte per fasce d’ età come previste dal Bando stesso. Il tutto nel rispetto della normativa sulla privacy”.

I posti disponibili sono in totale 20 e i corsi si terranno presso la Scuola Cinotecnica Italiana in località “Fosso Martello”, vicino all’ippodromo del Casalone (Zona Aurelia Antica), alle porte di Grosseto. Per informazioni e iscrizioni: Csen Grosseto, via Pakistan n. 9 - 58100 Grosseto - telefono 345 8015084, mail: presidenza@csengrosseto.com