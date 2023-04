Csen: “Grande successo al XXII° stage nazionale di Judo e Arti marziali a Chianciano”

Vedi la nostra intervista esclusiva al responsabile nazionale del settore Judo dello Csen, Franco Penna e al vice Toscana, Alessio Pernazza.

Chianciano Terme: Ha preso il via venerdì 31 marzo, per concludersi nella giornata di domenica 2 aprile, al PalaMontePaschi di Chianciano il XXII° Stage nazionale di Arti Marziali, Judo, Ju Jitsu e discipline correlate come lo Judo self defence, il Wushu Kung Fu, il Tai chi chauan combat, e altre.





La manifestazione, organizzata dal comitato Csen Toscana – Centro sportivo educativo nazionale – dal comitato provinciale Csen di Roma, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Chianciano e dello Csen nazionale, ha visto la partecipazione di centinaia di atleti e atlete provenienti da ogni parte d’Italia e non solo. Ospite d’onore della tre giorni, il campione francese di judo: Darcel Yandzi, partecipante ai giochi olimpici di Atlanta del 1996 e di altre competizioni a livello mondiale.

Come sempre la regia di tutto l’evento è toccata al romano Franco Penna, maestro e responsabile nazionale del settore Judo dello Csen, esperto nell’organizzazione di questo tipo di eventi. Per tre giorni la cornice del PalaMontePaschi di Chianciano Terme in provincia di Siena, si trasformata quindi in un enorme tatami dove si sono sfidati circa 800 atleti che si sono dati battaglia nelle varie categorie. Inoltre, lo stage è servito quale corso di aggiornamento per arbitri e tecnici del settore.





“Le arti marziali, ma soprattutto il judo nella nostra regione, - commenta Alessio Pernazza, vicepresidente Csen-Toscana – sta oramai prendendo campo da tempo. Infatti, questo in svolgimento a Chianciano è nell’ennesima riprova, dopo la recente manifestazione nazionale svoltasi a Follonica e Orbetello in provincia di Grosseto solo alcuni mesi fa, di come lo Csen si sta muovendo e sta ponendo particolare attenzione al judo e alle discipline sportive correlate alle arti marziali”.

Alla manifestazione oltre che vice presidente Pernazza in rappresentanza del comitato toscano, era presente il presidente regionale dello Csen Lazio, Gianpiero Cantarini e le autorità sportive e civili della città di Chianciano.